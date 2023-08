Pallacanestro Trieste, è iniziata la stagione 2023-2024: il programma della preseason

E' iniziata ufficialmente nel primo pomeriggio di venerdì 18 agosto la stagione 2023-2024 della Pallacanestro Trieste targata coach Jamion Christian. Lo comunica il club attraverso il proprio sito ufficiale.

La squadra, al completo, si è ritrovata sul parquet del PalaTrieste per la prima seduta di allenamento collettivo, con nel mirino i primi appuntamenti di pre-season delle amichevoli estive.

Unico assente giustificato Justin Reyes, ancora impegnato con la nazionale portoricana nel tour che lo porterà a disputare la prossima FIBA World Cup. Al roster biancorosso sono stati aggregati 4 giocatori del settore giovanile, che hanno avuto anche negli scorsi anni la possibilità di allenarsi con la prima squadra: Antonio Daijaun, Marco Pieri, Matteo Rolli e Massimiliano Obljubech.

Una prima sessione di allenamento durata oltre tre ore e diretta da coach Christian insieme al suo staff, che ha spaziato dal tiro da tre punti, passando dalle ripetute di corsa e arrivando alla parte tattica, inserita nell'ultima parte del pomeriggio.

La prima amichevole della stagione, con BYU, è fissata alle 20:00 di martedì 22 agosto.

"Ovviamente siamo tutti emozionati per questo primo giorno di lavori - il commento di coach Christian - Adoro le vibrazioni che c'erano oggi in campo, i sorrisi e l'energia che i ragazzi hanno messo sul parquet. Oggi abbiamo tirato davvero molto, ci è servito per capire a che punto siamo e su cosa concentrarci e lavorare nelle prossime settimane, mettendo però delle solide fondamenta".