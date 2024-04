Pallacanestro Trieste, importante rinnovo nello staff tecnico del club

Pallacanestro Trieste e Asd baskeTrieste sono lieti di comunicare il raggiungimento dell’accordo per proseguire il rapporto con il Responsabile del Settore Giovanile Stefano Comuzzo anche per la stagione 2024/2025.

Il tecnico udinese classe 1967, che nel 2008 ha iniziato a lavorare con la Pallacanestro Trieste per poi proseguire la sua carriera lontano dal capoluogo giuliano e ritornarci nel 2021.

Nell’ultimo anno ha guidato la formazione Under 19 Eccellenza e si è preso carico della supervisione tecnica di tutto il settore giovanile, formando uno staff unito e coeso che ha lavorato fianco a fianco in maniera alacre e certosina.

Sarà ancora Comuzzo, quindi, a guidare il Settore Giovanile biancorosso nella prossima stagione, proseguendo quel lavoro tecnico portato avanti da tempo nel vivaio di Trieste, con un’ottima commistione fra le squadre targate baskeTrieste e quelle griffate Pallacanestro Trieste.

Comuzzi: "Sono molto legato sentimentalmente a questa società"

Queste le parole del tecnico udinese in occasione del raggiungimento dell’accordo: “Sono contentissimo di poter continuare un lavoro che ho iniziato e che non ho ancora finito. Vorrei ringraziare tantissimo il Presidente di baskeTrieste, Luigi Bonano, e il General Manager di Pallacanestro Trieste Michael Arcieri per darmi l’opportunità di portare avanti un progetto al quale tengo tantissimo. Sono molto legato sentimentalmente a questa società, perchè il settore giovanile è nato con me e ho potuto seguirne la prima “crescita” personalmente. Ritorno qui per scelta, perchè mi piacerebbe tornare ai fasti del primo ciclo di lavoro e cercare di riproporne un altro che sia altrettanto valido”.

Il commento di Bonano e Arcieri

Per il baskeTrieste, le dichiarazioni del Presidente Luigi Bonano: “Se l’anno scorso, per vari passaggi di cariche societarie, siamo riusciti ad incaricare Stefano solamente ad agosto, quest’anno abbiamo voluto chiudere in maniera veloce e rapida l’accordo con lui, apprezzando il lavoro che ha svolto in palestra e con lo staff. A lui consegniamo le chiavi della struttura tecnica del settore giovanile: lo conosco da molti anni, ma quest’anno il nostro rapporto si è consolidato ulteriormente, ne è venuto fuori un confronto costante nel quale ci siamo spesso capiti al volo".

"È giusto che già da adesso i nostri ragazzi sappiano chi troveranno alla guida del settore giovanile nella prossima stagione, anche per garantire una continuità adeguata di lavoro: appena ho parlato con Michael Arcieri, dopo il parere favorevole del direttivo di baskeTrieste, ho trovato immediato consenso anche per quanto riguarda Pallacanestro Trieste e mi auguro che il prossimo anno sia proficuo come questa stagione”.

“Il lavoro sul settore giovanile è di un’importanza assoluta per una società come Pallacanestro Trieste – il commento del General Manager biancorosso Michael Arcieri - Non solo perché si gettano le basi tecniche dei futuri giocatori, ma soprattutto perché si deve intervenire sui ragazzi come educatori, per farli crescere come persone migliori".

E ancora: "Stefano è capace di unire entrambi questi aspetti in modo esemplare: la sua umanità e la sua preparazione lo rendono la persona giusta per guidare il nostro settore giovanile. La sua dedizione al lavoro e la cura che ha verso i giovani sono di grande ispirazione per le persone che lavorano con lui. Sono molto contento dell’accordo che è stato trovato e che possa continuare nel percorso insieme”.