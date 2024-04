Triple di Cuore, la sfida a scopo benefico del PalaTrieste

"La Banca di Credito Cooperativo Venezia Giulia scende in campo ogni giorno al fianco delle persone e della Comunità. Sostiene piccoli e grandi progetti. Per Statuto una parte degli utili della Banca viene reinvestita sul territorio e così si possono realizzare progetti, dare sostegno alle squadre sportive, etc. Basti pensare che nel 2023 sono stati erogati oltre 1,1 milioni di euro per oltre 300 interventi. Si tratta di fatti, non di parole". Si apre con queste parole la nota stampa della Pallacanestro Trieste con la quale viene annunciata una importante iniziativa benefica.

Questi valori sono piantati profondamente nel DNA della BCC Venezia Giulia tanto che i dipendenti della Bcc guidati dal Capo Area della Provincia di Trieste Fabrizio Siderini - che è stato l’ideatore dell’iniziativa - hanno scelto di scendere direttamente e fisicamente in campo per aiutare Pallacanestro Trieste nel progetto “Triple di Cuore”.

La sfida del PalaTrieste

Sfideranno, infatti, martedì 9 aprile alle 14:30 al PalaTrieste alcuni giocatori della prima squadra in una partita di due tempi di 5 minuti.

Per ogni canestro segnato dai dipendenti della Banca verranno donati 50 euro ai tre enti sostenuti dal progetto: Ospedale Burlo Garofolo, Associazione Calicanto Onlus e Associazione Un Canestro Per Te.

Una “sfida” in realtà tra “compagni di avventura” perché BCC Venezia Giulia è sponsor della squadra triestina. Il legame che si è consolidato tra la squadra e la BCC ha permesso di realizzare questa sfida che è prima di tutto una “gara di solidarietà” che vuole sensibilizzare la Comunità all’iniziativa di beneficenza lanciata dalla Pallacanestro Trieste.

I fondi raccolti attraverso "Triple di Cuore" saranno devoluti a tre importanti cause locali: l'Irccs materno infantile Burlo Garofolo, per l'acquisto di apparecchiature mediche, l'Associazione "Calicanto" Onlus, con il suo progetto "Calicanto per i giovani" e l'Associazione "Un Canestro per Te", che sta raccogliendo fondi per la costruzione di una rampa di accesso all'abitazione di un ragazzo rimasto tetraplegico a causa di un incidente domestico.

I commenti di Feruglio e Arcieri

"BCC Venezia Giulia vuole contribuire in modo tangibile e concreto per sostenere coloro che ne hanno più bisogno” spiega il Presidente Carlo Antonio Feruglio “I dipendenti hanno chiesto con entusiasmo di poter partecipare attivamente a favore di questa iniziativa e magari di ispirare altri a fare lo stesso".

"Voglio ringraziare personalmente Banca di Credito Cooperativo Venezia Giulia - il commento del GM biancorosso Michael Arcieri - per il loro incessante sostegno come nostro sponsor e per la loro sensibilità nell'abbracciare l'iniziativa di 'Triple di Cuore'. La partita che faremo martedì con i dipendenti BCC rappresenta un esempio tangibile di impegno verso la comunità e di generosità. Questo legame tra la squadra e BCC va oltre la sponsorizzazione: è una dimostrazione di come lo sport possa essere un catalizzatore per il bene sociale. Siamo grati per l'opportunità di partecipare insieme a questa iniziativa e invitiamo tutti i nostri tifosi e la comunità locale a unirsi a noi in 'Triple di Cuore', perché ogni tiro segnato sarà un passo avanti verso il raggiungimento di obiettivi importanti."

Come seguire Triple di Cuore

La partita sarà trasmessa on line sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Pallacanestro Trieste per consentire a tutti di poter seguire l’incontro a partire dalle 14:30 di martedì 9 aprile.

“Triple di Cuore” non è solo una campagna di beneficenza, ma un invito a tutti i tifosi della Pallacanestro Trieste e alle realtà locali a unirsi a questo sforzo collettivo. Chiunque può prendere parte a questa iniziativa. Ogni tiro da tre segnato sarà un passo avanti nella realizzazione di un impatto positivo nella nostra comunità.

Pallacanestro Trieste, conclude la nota, ringrazia anticipatamente tutti coloro che parteciperanno a “Triple di Cuore”: per ulteriori informazioni sulla campagna “Triple di Cuore” e su come partecipare, si prega di contattare Mariabeatrice Cavarretta, responsabile del dipartimento di Community and Fan Engagement della Pallacanestro Trieste all’indirizzo mariabeatrice@pallacanestrotrieste.it