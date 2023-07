"REBIRTH", parte la campagna abbonamenti 2023-2024 della Pallacanestro Trieste

È “Rebirth” il titolo della campagna abbonamenti della Pallacanestro Trieste per la stagione 2023-2024 al via giovedì 20 luglio e presentata alla stampa nella cornice dello splendido edificio di “Eataly”, affacciato sul Golfo di Trieste.

Il focus principale è dunque quello della rinascita, di squadra, che dovrà affrontare una stagione in Serie A2 per riconquistare il prima possibile la promozione, e di una società, la Pallacanestro Trieste che in questi mesi estivi sta cambiando pelle per affrontare nuove sfide.

“Rebirth” è un concetto potente, diretto, chiaro, è anche un invito a tutti i tifosi ad essere parte del rinnovamento, iniziato con l’ingresso di CSGI nella proprietà di Pallacanestro Trieste lo scorso gennaio e che prosegue con un nuovo staff tecnico, un nuovo General Manager, con la stessa ambizione di voler eccellere per tornare al più presto nella massima serie.

La campagna abbonamenti avrà ufficialmente inizio giovedì 20 luglio alle ore 9:00 e si articolerà in 4 fasi, con una novità dedicata al Settore Giovanile biancorosso:

Fase 1. Dal 20/07 al 4/08 (compresi) gli abbonati stagionali e quelli che hanno sottoscritto l’abbonamento “Be Bold” nella passata stagione potranno solo confermare il loro posto sia recandosi alle casse interne del PalaTrieste, nell’atrio dell’ingresso principale di via Flavia 3, oppure online sul sito VivaTicket (solo per le tariffe intere). L’abbonato che conferma il proprio posto in fase 1 non potrà più

cambiarlo in fase 2 e successive. Per poter confermare il proprio posto utilizzando la procedura online sarà necessario inserire il proprio codice abbonamento riportato sul retro della tessera evidenziato nell’immagine di seguito:

Fase 2 - Dal 7/08 al 18/08 (compresi) e gli abbonati alla stagione passata, che non avessero confermato il loro posto nella precedente fase, potranno sceglierne un altro tra quelli non opzionati nella fase 1. Il cambio del posto può essere effettuato solo nelle biglietterie interna al PalaTrieste.

Fase 3. Dal 22/08 sarà ufficialmente aperta la vendita libera degli abbonamenti per i posti rimanenti, sia nella biglietteria interna del PalaTrieste sia online sul sito VivaTicket (solo per le tariffe intere).

Fase 4. A partire da settembre i ragazzi appartenenti al settore giovanile biancorosso e le loro famiglie potranno accedere a una tariffa speciale e dedicata.

La biglietteria di via Flavia 3 al PalaTrieste, per la prima settimana di campagna

abbonamenti, osserverà i seguenti orari:

Giovedì 20/07: dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Venerdì 21/07: dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Sabato 22/07: dalle ore 10.00 alle ore 17.00

Domenica 23/07: dalle ore 10.00 alle ore 17.00

Una novità per la stagione 2023-2024 è la possibilità, da parte dei tifosi, di richiedere la versione digitale dell’abbonamento, che oltre a non essere suscettibile a smarrimento, riduce l’impatto ambientale della produzione della tessera fisica in plastica.

Chi richiederà la stampa fisica dell’abbonamento, sia al PalaTrieste, sia su VivaTicket, potrà ritirarla una volta pronta alle biglietterie di via Flavia. Chi invece preferisse la versione digitale potrà riceverla via mail, qualora sottoscriva l’abbonamento al PalaTrieste, o potrà scaricarla direttamente dal proprio profilo personale sul sito di VivaTicket.

Per velocizzare la procedura di emissione degli abbonamenti si consiglia di recarsi alle biglietterie del PalaTrieste portando con sé il Modulo della Privacy già compilato e firmato in tutte le sue parti e scaricabile direttamente dal sito www.pallacanestrotrieste.it nella sezione ABBONAMENTI.

Sul fronte prezzi e settori del palazzetto vi sono diverse novità, prima tra tutte l’introduzione della University Section, dedicata appunto agli studenti universitari, che potranno godere di un prezzo vantaggioso per la sottoscrizione dell’abbonamento stagionale. Riviste inoltre le categorie Under, con l’innalzamento ai 12 anni per accedere al ridotto e l’introduzione della categoria Under 5 al prezzo di 30€ per assistere a tutte le partite del campionato.

Nel complesso i prezzi degli abbonamenti sono stati ridotti mediamente di oltre il 10% prendendo in considerazione tutti i settori, nonostante l'aumento delle partite del torneo e il livello dell'inflazione.

“Sul tema dei prezzi abbiamo cercato di essere molto attenti ai nostri tifosi – ha commentato il GM Michael Arcieri – ampliando la platea di chi può accedere a tariffe agevolate e abbassando mediamente i prezzi nella maggior parte dei settori. L’inserimento di un settore dedicato agli studenti universitari vuole essere un segnale di avvicinamento al mondo dell’Università, con un focus particolare su quella di Trieste che quest’anno compie 100 anni. Da tenere in considerazione anche che la Serie A2 conta un match in più della stagione LBA, e che l’abbonamento garantisce naturalmente il prezzo fissato per tutti i match della regolar season”.

Per chi acquisterà invece i singoli biglietti ci sarà una novità, perché quest’anno i prezzi potranno variare in alcuni match e verranno decisi via via nel corso della stagione.

Di seguito la tabella con i prezzi degli abbonamenti e la nuova mappa dei settori del PalaTrieste

SETTORE INTERO UNDER 18 UNDER 12 UNDER 5 PRIMA FILA 2.500,00 € SUPERVIP 1.600,00 € VIP (sett. A - B - J) 950,00 € 855,00 € PARTERRE (sett. E - F - G) 525,00 € 475,00 € 210,00 € SILVER (sett. D - H - I) 430,00 € 385,00 € 175,00 € TRIBUNE EST/OVEST (sett. N - K) 290,00 € 250,00 € 115,00 € 30,00 € DISTINTI EST/OVEST (sett. S1 - O - P) 230,00 € 210,00 € 90,00 € 30,00 € UNIVERSITY SECTION (sett. S2) 130,00 € CURVA NORD (sett. L - M) 170,00 € 150,00 € 65,00 € 30,00 € SECONDO ANELLO (sett. Q - R) 170,00 € 150,00 € 65,00 € 30,00 € N.B.: sono comprese 16 partite (regular season + fase ad orologio)

UNDER 18 = nati dall'anno 2010 all'anno 2005

UNDER 12 = nati dall'anno 2017 all'anno 2011

UNDER 5 = nati dall'anno 2005

UNIVERSITARI = previa esibizione libretto elettronico, di tutte le Università

Per maggiori informazioni riguardo la sottoscrizione dell’abbonamento, la documentazione necessaria per poterlo acquistare e ulteriori eventuali dubbi è possibile visitare la pagina in continuo aggiornamento dedicata alle FAQ sul sito www.pallacanestrotrieste.it.