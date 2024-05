Semifinale Playoff Unieuro Forlì-Pallacanestro Trieste: le date, gli orari e i biglietti

Chiusa la pratica Torino con un netto 3 a 0 la serie dei quarti di finale Playoff del Campionato di Serie A2, la Pallacanestro Trieste si prepara ora ad affrontare le semifinali dove incontrerà la Unieuro Forlì di Coach Antimo Martino, nominato miglior allenatore del torneo

La serie partirà con i biancorossi in trasferta per Gara 1 e Gara 2, rispettivamente domenica 19 maggio alle 18:00 e martedì 21 maggio alle 20:30. In vista di Gara 3 al PalaTrieste, in programma per venerdì 24 maggio alle ore 20:30, sarà attiva la vendita dei tagliandi con la Fase 1, che garantirà la prelazione a tutti i nostri abbonati “Rebirth” con la possibilità di confermare il proprio posto o decidere di cambiarlo con uno di quelli disponibili nel momento dell’acquisto.

A partire da mercoledì 15 maggio, sarà possibile acquistare i biglietti online al sul sito di Vivaticket. Sarà sufficiente premere il tasto PRELAZIONE e inserire il codice TLITE.

Sempre mercoledì 15 maggio, partirà la vendita nella biglietteria fisica all’interno del PalaTrieste e nella filiale BCC Venezia Giulia di via Roma 18.

Il calendario e gli orari della serie di semifinale

GARA 1 19 maggio alle 18:00 Unieuro Arena di Forlì: Unieuro Forlì-Pallacanestro Trieste⁣⁣

GARA 2 21 maggio alle 20:30 Unieuro Arena di Forlì: Unieuro Forlì-Pallacanestro Trieste⁣⁣

GARA 3 24 maggio alle 20:30 PalaTrieste di Trieste: Pallacanestro Trieste-Unieuro Forlì⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

Eventuale GARA 4 26 maggio alle 18:00 PalaTrieste di Trieste: Pallacanestro Trieste-Unieuro Forlì⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

Eventuale GARA 5 29 maggio alle 20:30 Unieuro Arena di Forlì: Unieuro Forlì-Pallacanestro Trieste⁣⁣

Orari di Apertura Biglietteria

BIGLIETTERIA INTERNA PALATRIESTE (atrio ingresso VIP Via Ercole Miani 5/1)

Mercoledì 15/05/2024: ore 10.30 – 13.30 e 16.00 – 19.30

Giovedì 16/05/2024: ore 10.30 – 13.30 e 16.00 – 19.30

Venerdì 17/05/2024: ore 10.30 – 13.30 e 16.00 – 19.30

Sabato 18/05/2024: attiva la vendita online al seguente LINK

Domenica 19/05/2024: attiva la vendita online al seguente LINK

SPORTELLO BCC (Via Roma 18)

Mercoledì 15/05/2024: ore 10.30 – 13.30

Giovedì 16/05/2024: ore 10.30 – 13.30

Venerdì 17/05/2024: ore 10.30 – 13.30

In questa prima fase, tutti gli abbonati "Rebirth" potranno confermare il posto occupato durante la stagione regolare oppure cambiarlo e scegliere uno dei posti disponibili al momento dell'acquisto.

Tutti gli abbonati che si presenteranno nei punti vendita fisici, sia al PalaTrieste sia allo sportello BCC, per confermare o cambiare il proprio posto dovranno esibire l'abbonamento stagionale 2023/2024 e un documento di identità.

Tutti gli abbonati che dovessero rientrare in una delle promozioni "Superhero o Family" per accedervi dovranno recarsi presso i punti vendita del PalaTrieste o dello sportello BCC; non potranno fare la conversione online.

Inoltre, cliccando su MODULO DI DELEGA potrai scaricare il modulo per delegare ad un’altra persona la conferma del proprio posto e il MODULO DI RINUNCIA alla conferma del proprio posto a favore di un’altra persona per la singola gara.

Promozioni

Oltre allo sconto del 60% dedicato agli abbonati, la Pallacanestro Trieste ha scelto di concedere altre riduzioni di prezzo a particolari categorie di tifosi e tifose. Chi, infatti, rientrerà in una delle seguenti categorie si vedrà riconosciuto un ulteriore sconto del 10%, sul prezzo già ridotto del biglietto

FAMILY - La società vuole riconoscere un ulteriore sconto del 10% sul prezzo dei singoli biglietti ai gruppi di almeno 3 persone, di cui almeno una maggiorenne, che acquisteranno i biglietti per i Playoff. Le famiglie e i gruppi di amici sono il vero cuore pulsante del PalaTrieste e questa tariffa speciale è dedicata proprio a loro, che rendono la casa del basket della città un posto speciale.

SUPERHERO - Per dare un segno concreto di apprezzamento verso coloro che nella nostra comunità mettono ogni giorno a repentaglio la propria incolumità per gli altri e che quotidianamente si impegnano per salvare le vite, Pallacanestro Trieste riconoscerà uno sconto del 10% a medici, infermieri, paramedici ed operatori socio-sanitari, vigili del fuoco, militari, forze dell’ ordine, forze armate, assistenti sociali, operatori delle pubbliche assistenze, protezione civile e tutti i volontari regolarmente iscritti al registro dei volontari appartenente al proprio ente del terzo settore. Per ottenere questo sconto dovrà essere esibito un documento che attesti l’appartenenza a uno di questi gruppi nel momento dell’acquisto del biglietto.

UNDER18 - Tutti i tifosi nati tra il 2010 e il 2005 potranno usufruire di uno sconto del 10% in aggiunta a quello già previsto nel caso si tratti di un ragazzo abbonato “Rebirth” o meno. Questo sconto può essere cumulato con la promozione “Family”.

UNDER12 - Tutti i tifosi nati tra il 2017 e il 2011 potranno usufruire di uno sconto del 10% in aggiunta a quello già previsto nel caso si tratti di un ragazzo abbonato “Rebirth” o meno. Questo sconto può essere cumulato con la promozione “Family”.



UNDER5 - Resta valida la gratuità per l’ingresso in palazzetto dei mini-tifosi U5, nati dal 2018. Per gli UNDER5 dovrà comunque essere ritirato un tagliando in biglietteria.

UNIVERSITARI - Come in tutto il corso della stagione i tifosi e gli appassionati iscritti a una qualsiasi Università potranno beneficiare di una tariffa a loro dedicata nella “University Section” del PalaTrieste.

ASD GIOVANILI E ISTITUTI SCOLASTICI - Prosegue inoltre il coinvolgimento di ASD giovanili e Istituti Scolastici, che potranno assistere alle sfide dei playoff a un prezzo speciale di 4€ per ogni ragazzo U18 e di 7€ per ogni accompagnatore, previa richiesta, da parte dell’Istituto o della ASD, alla mail: ticketing@pallacanestrotrieste.it.

SETTORE GIOVANILE BIANCOROSSO - Sono previste agevolazioni per i tesserati al settore giovanile biancorosso e per i loro genitori che hanno sottoscritto l’abbonamento “Rebirth”. Seguiranno ulteriori comunicazioni ai referenti dei vari gruppi.

Le tabelle dei prezzi dei singoli tagliandi per gli ABBONATI con lo sconto del 60%