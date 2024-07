Pallacanestro, Ruzzier vestirà i colori di Trieste anche il prossimo campionato

TRIESTE - Michele Ruzzier ancora rossoalabardato nella stagione 2024-2025. Il regista triestino lo aveva promesso: "faremo di tutto per riportare Trieste dove merita", e ha mantenuto la parola. Farà parte del roster affidato a coach Jamion Christian nel prossimo campionato, il terzo consecutivo con la maglia della sua città "È con immenso orgoglio e piacere - ha commentato il general manager della Pallacanestro Trieste Michael Arcieri - che annunciamo il ritorno di Michele Ruzzier nella nostra squadra per la stagione 2024-25. Non c'è niente di più autentico ed emozionante che vedere uno dei figli prediletti del basket triestino indossare nuovamente il biancorosso per aiutare la sua città a perseguire l'eccellenza cestistica. Michele, con il suo stile elegante e misurato, pieno di orgoglio e voglia di vincere, ha mostrato una brillantezza in campo che ci ha portato ai vertici del basket italiano. Ha arricchito il suo gioco con nuove sfaccettature e ha fornito una leadership ispirata. Siamo entusiasti che continui a considerare il PalaTrieste la sua casa". Michele, che ha chiuso la stagione da Mvp della finale playoff, ha giocato un ruolo fondamentale nella promozione della Pallacanestro Trieste nella massima serie. Per lui oltre 13 punti di media e quasi 6 assist a partita in stagione, con un significativo 37 per cento da tre punti, sintomo anche di una profonda evoluzione del giocatore sotto le cure del coach statunitense.