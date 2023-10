Pallacanestro Trieste, annunciata una partnership di grande prestigio

Pallacanestro Trieste annuncia in una nota di stampa una nuova partnership di prestigio con uno degli istituti di credito più importanti della regione. Una partnership che avrà un impatto diretto anche sulla gestione della bigliettazione per le gare interne e per gli abbonamenti

La partnership è con Banca di Credito Cooperativo Venezia Giulia che da oggi è parte integrante della famiglia biancorossa, sottoscrivendo un accordo di sponsorizzazione cruciale per la stagione sportiva in corso.

La Pallacanestro Trieste, con la sua dinamicità, impegno e determinazione, offre alla BCC Venezia Giulia l'opportunità di coniugare la propria vocazione al mondo dello sport con l’amore per il territorio.

L'accordo stretto con la squadra biancorossa garantirà alla Banca di Credito Cooperativo Venezia Giulia un'ampia visibilità nel PalaTrieste, sulle divise da gara e sui canali digitali del club. I clienti di BCC Venezia Giulia potranno inoltre approfittare di uno sconto del 10% su tutto il merchandising in vendita nello store della Pallacanestro Trieste.

L'impatto sulla vendita dei biglietti

Un’importante novità introdotta da questa partnership riguarderà la vendita dei biglietti per l’attesissimo derby con APU Udine del prossimo 5 novembre.

Sarà infatti possibile acquistare i tagliandi della partita nella filiale BCC Venezia Giulia di Via Roma 18, nelle giornate di martedì 31 ottobre dalle 11 alle 15, giovedì 2 novembre dalle 11 alle 15 e venerdì 3 novembre dalle 11 alle 15.

La Banca di Credito Cooperativo Venezia Giulia, con oltre 125 anni di storia, è uno degli Istituti di credito principali nella regione, che opera a sostegno della comunità locale. Con 20 filiali, oltre 110 dipendenti, 5.000 soci e più di 38.000 clienti, la banca è radicata nelle famiglie, tra piccoli imprenditori, artigiani, commercianti, agricoltori e nel mondo del no profit. Nel 2022, ha chiuso il bilancio con masse amministrate superiori a 1,6 miliardi di euro, un CET1 del 29,697%, e un utile netto di quasi 6,5 milioni.

Oltre ai successi finanziari, la Banca ha dimostrato un forte impegno sociale, destinando oltre 800 mila euro alle comunità locali per sostenere progetti e iniziative nei settori sociale, ricreativo, sportivo, culturale e socio-sanitario.

Questa partnership, che si rinnova, torna a dare linfa a una collaborazione fruttuosa tra Pallacanestro Trieste e BCC Venezia Giulia, che uniscono le forze per raggiungere nuovi traguardi e portare avanti i valori di eccellenza e impegno nel tessuto sociale.

I commenti di Arcieri e Bellon

"La partnership con BCC Venezia Giulia rappresenta un passo significativo per Pallacanestro Trieste – le parole di Michael Arcieri, General Manager di Pallacanestro Trieste - Siamo entusiasti di accogliere un partner così prestigioso nella nostra famiglia, perché la BCC porta con sé una storia di impegno e successo, valori che rispecchiano appieno la nostra visione sportiva. Insieme, guardiamo con fiducia a una stagione di successi e crescita, sia sul campo di gioco che nella comunità. Questa collaborazione rafforza il nostro impegno nel promuovere lo sport e i valori positivi che porta con sé. Siamo grati per il sostegno della Banca di Credito Cooperativo Venezia Giulia e non vediamo l'ora di condividere il viaggio emozionante che ci attende”.

"La pallacanestro è uno splendido sport, ma è anche una grande metafora del mondo del credito: rispetto delle regole e delle persone, lealtà e impegno" ha commentato il Direttore Generale di BCC Venezia Giulia Gabriele Bellon "le dimensioni economiche e sociali dello sport sono anche nel nostro territorio- così come nell'intero territorio nazionale- davvero importanti sia guardando agli appassionati sia guardando agli occupati di società sportive professionistiche, associazioni dilettantistiche e società di gestione degli impianti. I numeri relativi alla stima dei benefici e del valore sociale oltre che sociale sono davvero interessanti. Per noi, poi, questi numeri diventano persone. Lo sport è un importante veicolo di benessere e crescita per la società e le organizzazioni: per la BCC Venezia Giulia, da due anni la Pallacanestro Trieste rappresenta il miglior veicolo per conquistare il cuore degli sportivi triestini e dimostrare allo stesso tempo l'impegno concreto della banca sul territorio”.