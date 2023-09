Pallacanestro Trieste, arriva il Fan Appreciation Day: tutti i dettagli

La Pallacanestro Trieste annuncia con una nota di stampa il suo primo "FAN APPRECIATION DAY", che si terrà il 28 settembre 2023 al PalaTrieste a partire dalle ore 17:50. Questo straordinario evento è organizzato dal nostro nuovo dipartimento di "Community and Fan Engagement" guidato con passione da Mariabeatrice Cavarretta.

L’obiettivo principale è creare connessioni più forti tra la squadra, la comunità, la città di Trieste e i tifosi con la volontà di generare un'identità ed un senso di appartenenza unici tra lacittà e la squadra

Il "FAN APPRECIATION DAY" rappresenta una meravigliosa opportunità per i nostri appassionati tifosi di immergersi nel mondo della pallacanestro biancorossa e condividere la loro passione con i giocatori della prima squadra. Il 28 settembre sarà un giorno indimenticabile con un programma ricco di emozioni, che anticipa di pochi giorni l'inizio del campionato di Serie A2.

Durante l'evento, i tifosi avranno l'opportunità di assistere da vicino all'allenamento della squadra, vedere i giocatori in azione e sentirsi parte integrante di questa straordinaria comunità.

Sarà l'occasione per scattare foto indimenticabili con i campioni in un photo corner dedicato, condividere un momento speciale con una foto di gruppo e portare a casa ricordi indelebili grazie al merchandising di Pallacanestro Trieste.

Alcuni fortunati abbonati estratti nei prossimi giorni, avranno l'opportunità unica di seguire un Walkabout del PalaTrieste, la casa del basket triestino: un tour che comprenderà una visita agli spogliatoi, un incontro speciale con Coach Jamion Christian e il General Manager Michael Arcieri e la possibilità di prendere parte a una conferenza nella sala stampa del palazzetto.

Il "FAN APPRECIATION DAY" è il modo del club di esprimere gratitudine e riconoscimento per l'incondizionato sostegno alla squadra, ma si tratta solo del primo di numerosi appuntamenti che si concretizzeranno anche nei giorni a seguire: il 30 di settembre è infatti in programma la presentazione ufficiale di tutte le formazioni biancorosse in uno speciale evento aperto al pubblico di Trieste.