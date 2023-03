Pallacanestro Trieste, arriva l'ingaggio dell'ala lettone Roberts Stumbris

La Pallacanestro Trieste comunica con una nota di stampa di aver acquisito le prestazioni sportive dell'ala lettone Roberts Stumbris, classe 1993, proveniente dalla Pallacanestro Trapani, che ha firmato un accordo di 1+1 fino alla fine della prossima stagione sportiva.

"Quello con Stumbris è stato un accordo chiuso in 20 ore - l'analisi del General Manager Mario Ghiacci - Abbiamo dovuto reagire immediatamente all'infortunio di Hudson per poter garantire la competitività del nostro roster e non abbiamo perso tempo. Il giocatore sarà a disposizione già dall'allenamento di questa sera e ci auguriamo possa aver modo di inserirsi in tempi rapidi nei meccanismi della squadra".

Stumbris, dopo aver militato nelle ultime due stagioni in Islanda e Polonia, ha svolto la preparazione estiva con la Pallacanestro Brescia, per poi accasarsi, a novembre scorso, alla Pallacanestro Trapani in A2. Con la squadra siciliana ha collezionato 17 presenze in campionato, facendo segnare una media di 14.5 punti a partita e 6.5 rimbalzi.

L'ala lettone fa parte del giro della nazionale guidata da coach Banchi, con la quale ha preso parte alla fase preliminare della Coppa del Mondo FIBA 2023 nel Gruppo A.

“È doveroso innanzitutto ringraziare la società - le parole di coach Marco Legovich - per questo ulteriore sforzo per metterci nelle migliori condizioni per raggiungere i nostri obiettivi. Con Stumbris aggiungiamo al nostro roster un giocatore pericoloso sul perimetro, versatile e di grande fisicità essendo capace di ricoprire i ruoli di 3 e di 4. Dovremo essere bravi a inserirlo in squadra nel più breve tempo possibile, ma l'entusiasmo che il giocatore ha mostrato quando gli è stata data l'opportunità di mettersi in gioco nella massima serie sarà certamente carburante per velocizzare il processo".