Pallacanestro Trieste, parte la campagna "Triple di Cuore"

Con l'entusiasmo dell'avvio del campionato che si avvicina, la Pallacanestro Trieste è lieta di annunciare il lancio della sua iniziativa di beneficenza, "Triple di Cuore". Questa campagna vedrà la società impegnarsi a donare 2€ per ogni tiro da tre segnato dalla squadra durante la stagione sportiva.

I fondi raccolti attraverso "Triple di Cuore" saranno devoluti a tre importanti cause locali: l'IRCCS materno infantile Burlo Garofolo, per l'acquisto di apparecchiature mediche, l'Associazione "Calicanto", con il suo progetto "Calicanto per i giovani" e l'Associazione "Un Canestro per Te", che sta raccogliendo fondi per la costruzione di una rampa di accesso all'abitazione di un ragazzo rimasto tetraplegico a causa di un incidente domestico. Pallacanestro Trieste mira a fare la differenza nella comunità, contribuendo in modo tangibile a migliorare la vita di coloro che ne hanno più bisogno.

La Pallacanestro Trieste è entusiasta di poter svolgere un ruolo attivo nella comunità locale e di ispirare altri a fare lo stesso. "Triple di Cuore" non è solo una campagna di beneficenza, ma un invito a tutti i nostri tifosi e alle realtà locali a unirsi a noi in questo sforzo collettivo. Chiunque appartenga alla grande famiglia biancorossa può prendere parte a questa iniziativa. Ogni tiro da tre segnato sarà un passo avanti nella realizzazione di un impatto positivo nella nostra comunità.

Pallacanestro Trieste ringrazia anticipatamente tutti coloro che parteciperanno a "Triple di Cuore" e contribuiranno a rendere questa stagione non solo memorabile per le vittorie in campo, ma anche per il cuore che mettiamo nell'aiutare chi ne ha bisogno.

Per ulteriori informazioni sulla campagna "Triple di Cuore" e su come partecipare, si prega di contattare Mariabeatrice Cavarretta, responsabile del dipartimento di "Community and Fan Engagement” della Pallacanestro Trieste all’indirizzo mariabeatrice@pallacanestrotrieste.it.