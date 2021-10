Allianz Trieste, sconfitta in casa della Carpegna Prosciutto Pesaro

L’Allianz Pallacanestro Trieste lotta fino alla fine ma esce sconfitta dalla trasferta di Pesaro. Nelle Marche la Carpegna Prosciutto vince con il punteggio di 74-61, ottenendo il primo successo stagionale dopo la sconfitta di Sassari.

Pesaro-Trieste, la partita

Nel primo quarto coach Ciani schiera come quintetto di partenza: Sanders, Banks, Mian, Grazulis e Delia al posto dell’assente Konate. Si gioca sul filo dell’equilibrio; i marchigiani provano a scappare in più occasioni, spinti da un ispirato Sanford e dalla fisicità sotto canestro di Jones, ma Trieste è brava a ribattere colpo su colpo. I biancorossi con un’azione insistita di Banks, il migliore dell’Allianz in fase offensiva, trovano l’11-12 a poco più di 2’00” dalla sirena. Dall’altra parte una tripla dell’esperto Delfino porta Pesaro sul 16-12 a 1’12” ma una schiacciata di Mian fissa il risultato sul 16-14 dopo 10’.

Nella seconda frazione i padroni di casa continuano ad affidarsi ai canestri di Sanford e di un infallibile Jones sotto le plance mentre Trieste in attacco cerca di servire soprattutto i propri lunghi. E’ proprio Delia, su assist di Sanders a segnare il 22-20 con cui si entra negli ultimi 4’ di gioco. Jones è una spina nel fianco della difesa ospite ma prima Banks (tripla del 27-25) e poi Sanders in contropiede impattano sul 27-27. Pesaro torna avanti ma l’Allianz, grazie ad una bomba di Grazulis, si riporta a -1 sul 31-30 prima della tripla di Sanford che sigla il 34-30 con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi.

Tornati in campo Pesaro alza ulteriormente il proprio ritmo di gioco, trovando continuità in attacco e arrivando con una bomba di Delfino al 45-37 dopo 6’10”. Trieste cerca di rimanere attaccata al treno grazie alla pericolosità perimetrale di Delia e alla grinta del collettivo. Negli ultimi due minuti i padroni di casa colpiscono ancora dall’arco con Delfino e Sanford. Si chiude 54-47 il terzo quarto.

Nel quarto periodo Pesaro non si ferma, continuando ad alternare tiri segnati dai 6,75m a servizi sotto canestro per il solito Jones. A 4’10” dalla conclusione la squadra di casa vola a +10 sul 64-54 ma ancora una volta Trieste non ci sta e rintuzza il distacco fino al 64-59 a 3’25”. I biancorossi mancano le occasioni per avvicinarsi ulteriormente e Pesaro non perde la testa, gestendo il vantaggio fino al 74-61 finale (pallacanestrotrieste.it).

Pesaro-Trieste, il tabellino

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO- ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE 74-61

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: Drell, Moretti 2, Stazzonelli, Camara, Zanotti 9, Sanford 15, Larson 7, Demetrio 3, Delfino 14, Jones 24.

All: Petrovic

Allianz Pallacanestro Trieste: Banks 12, Sanders 9, Fernandez 3, Deangeli, Mian 5, Delia 15, Cavaliero 6, Campogrande, Grazulis 7, Lever 4.

All: Ciani

Parziali: 16-14; 34-30; 54-47;

Arbitri: Martolini, Bongiorni, Pepponi

Foto pallacanestrotrieste.it