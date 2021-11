Passo falso dell'Allianz Trieste: sconfitta contro Varese

Prima sconfitta interna per l’Allianz Pallacanestro Trieste. L’Openjobmetis Varese si impone con il punteggio di 70-86, centrando il secondo successo stagionale. Ora, per i ragazzi di coach Ciani si prospetta all’orizzonte la sfida al Taliercio con la Reyer Venezia di domenica 21 novembre, con palla a due alle 17:00.

Trieste-Varese, la gara

Nella prima frazione di gioco gli ospiti partono senza alcun timore reverenziale portandosi sul 6-0 dopo 2’00”. Trieste incomincia a farsi sentire in attacco affidandosi alla fisicità di Grazulis. Varese mantiene comunque il comando delle operazioni e a suon di triple si porta sul 20-9. La squadra di casa, con qualche azione corale, ricuce parte del gap fino al 15-22 con cui si chiudono i primi 10’00”. Nel secondo tempo è Fernandez ad accedere il pubblico casalingo e guidare i suoi fino al -4 (23-27). I lombardi però non si scompongono e con un Gentile in grande spolvero riescono a mettere in difficoltà la difesa triestina, segnando con continuità. L’Allianz non riesce ad agguantare nel punteggio gli avversari che rimangono sempre avanti sino al 36-43 con cui le due formazioni rientrano negli spogliatoi.

Tornati in campo i padroni di casa partono con il piede premuto sull’acceleratore, riuscendo a trovare con continuità la via del canestro, impattando per la prima volta la partita sul 45-45. Il quarto prosegue sul filo dell’equilibrio con Fernandez estremamente ispirato e dall’altro lato un Gentile che trova supporto da Beane e Kell. Dopo 30’00” il tabellone recita 59-59. Nell’ultima frazione di gioco l’Allianz non riesce ad essere precisa in attacco e solida in difesa, soffrendo le trame offensive ospiti. I lombardi sono precisi dall’arco e dal 62-63 scappano inesorabilmente nel punteggio, gestendo agevolmente gli ultimi tentativi di reazione triestini e portando a casa l’intera posta in palio (Pallacanestro Trieste).

Trieste-Varese, il tabellino

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE – OPENJOBMETIS VARESE 70-86

Allianz Pallacanestro Trieste: Banks 6, Sanders 9, Fernandez 20, Konate 4, Longo, Deangeli, Mian 5, Delia 12, Cavaliero, Campogrande 1, Grazulis 9, Lever 4. All: Ciani

Pallacanestro Openjobmetis Varese: Kell 24, Gentile 23, Amato, Beane 13, Sorokas 16, De Nicolao 3, Virginio, Ferrero, Jones 7, Bottelli, Frangos. All: Vertemati

Parziali: 15-22; 36-43; 59-59

Arbitri: Giovannetti, Bettini, Noce

Foto pallacanestrotrieste.it