Allianz Trieste, ancora una vittoria casalinga

Il tris è servito. L’Allianz Pallacanestro Trieste, dopo Brindisi e Brescia, sconfigge sul parquet di casa anche la Bertram Derthona Basket con il punteggio di 88-57. In un palazzetto animato dai cori incessanti della Curva dal primo all’ultimo minuto, i biancorossi forniscono una solida prestazione corale sia in attacco che in difesa, non lasciando scampo ai piemontesi.

Trieste-Tortona, la gara

Nel primo quarto gli ospiti partono forte confezionando un parziale di 7-0 dopo 2’30”. I padroni di casa però non si scompongono, prendono le misure all’attacco di Tortona e incominciano a segnare con continuità. Guidati soprattutto dalla vena realizzativa di Konate e Banks i biancorossi effettuano il sorpasso sul 10-9. Si continua a giocare sul filo dell’equilibrio fino alla tripla di Filloy che fissa il punteggio, dopo 10’, sul 20-18 a favore dell’Allianz. Nella seconda frazione di gioco la squadra di coach Ciani alza il ritmo del proprio gioco riuscendo offensivamente a coinvolgere tutti i propri effettivi. I risultati si vedono immediatamente con la formazione di casa che, grazie ad un tap in di Lever, centra la doppia cifra di vantaggio (31-21). Tortona fatica di più in attacco rispetto al primo periodo mentre tra le file dell’Allianz sale in cattedra anche Konate che trascina i suoi sul 44-28 con cui i due team rientrano negli spogliatoi.

Tornati in campo la formazione di casa continua a macinare gioco e ad ampliare il proprio gap fino al 53-33 dopo 3’30” grazie ad un Grazulis in grande spolvero, alle accelerate di Sanders e alla puntualità di Bannks. Trieste non vuole fermarsi, certificando la sua supremazia sotto le plance con le azioni di Delia. I biancorossi riescono poi a tenere a debita distanza Tortona con una difesa che manda in confusione gli attaccanti avversari. Si va all’ultimo intervallo con il punteggio di 66-47 per l’Allianz. Negli ultimi dieci minuti Trieste non rallenta, gestendo agevolmente il vantaggio fino alla sirena finale con il tabellone che recita: Allianz Pallacanestro Trieste 88 – Bertram Derthona Basket Tortona 57 (Allianz Trieste).

Trieste-Tortona, il tabellino

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE – BERTRAM DERTHONA TORTONA 88-57

Allianz Pallacanestro Trieste: Banks 12, C.Sanders 9, Fernandez 8, Konate 17, Longo 3, Deangeli , Mian 3, Delia 13, Cavaliero, Campogrande 5, Grazulis 14, Lever 4. All: Ciani

Bertram Derthona Tortona: Mortellaro, Wright 3, Cannon 3, Tavernelli 3, Semeghini, Filloy 10, Mascolo, Severini, J.Sanders 8, Daum 18, Cain 12, Macura. All: Ramondino

Parziali: 20-18 ; 44-28 ; 66-47

Arbitri: Mazzoni, Grigioni, Dori