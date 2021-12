Serataccia per l'Allianz: sconfitta contro la Fortitudo Bologna

L’Allianz Pallacanestro Trieste perde in casa della Fortitudo Kigili Bologna con il punteggio di 96-60, non riuscendo così a dar seguito al successo interno della scorsa domenica con Trento. Per i bolognesi si tratta della terza vittoria stagionale.

Bologna-Trieste, la gara

Nel primo quarto le due formazioni segnano con continuità: i padroni di casa sono trascinati dalla vena realizzativa di Aradori e di Groselle mentre tra le file biancorosse è soprattutto Banks a sobbarcarsi il peso dell’attacco. L’equilibrio dura fino all’8’00 sul 22-21 a favore dei bolognesi che poi negli ultimi possessi della frazione scavano il +9 (30-21), grazie alle bombe del solito Aradori e di Benzing, con cui le due squadre tornano a sedersi in panchina. Nella seconda frazione la Fortitudo continua a colpire dall’arco e scappa subito sul 36-21. L’Allianz fatica a coinvolgere tutti i suoi effettivi e ad essere lucida in proiezione offensiva, subendo invece le sfuriate in attacco degli avversari. Bologna gioca in fiducia e amplia il suo margine su Trieste sino al 53-32 dell’intervallo lungo.

Nel terzo periodo la squadra di coach Ciani prova a cambiare l’inerzia della partita incominciando con piglio diverso rispetto ai primi 10’ ma Bologna non si scompone e tiene il vantaggio sempre in doppia cifra. Segnano poco entrambe le formazioni. A 1’50” dall’ultima sirena la Fortitudo ritrova il +20 che si trasforma poi nel +18 (67-49) con cui si chiude la terza ripresa. Negli ultimi 10’ la squadra di coach Antimo Martino gestisce il vantaggio accumulato e allarga il gap sino al 96-60 con cui si conclude la sfida (pallacanestrotrieste.it).

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA – ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE 96-60

Fortitudo Kigili Bologna: Casali, Gudmundsson 7, Aradori 17, Durham, Zedda, Procida 19, Manna, Benzing 6, Feldeine 4, Charalampopoulos 6, Groselle 24, Borra 13. All:Antimo

Allianz Pallacanestro Trieste: Banks 14, Davis 2, Fernandez 10, Konate 4, Deangeli 6, Mian, Delia 17, Cavaliero, Grazulis 7, Lever. All: Ciani

Parziali: 30-21; 53-32; 67-49;

Arbitri: Martolini; Nicolini; Dori

Foto pallacanestrotrieste.it