Trieste torna a vincere: superata Reggio Emilia

L’Allianz Pallacanestro Trieste ritorna al successo dopo sette stop consecutivi, sbancando il PalaDozza di Bologna e sconfiggendo l’UNAHOTELS Reggio Emilia con il punteggio di 109-103 al termine di un’infinita altalena di emozioni e due overtime.

Reggio Emilia-Trieste, la gara

L’Allianz incomincia la partita con un cambio nel quintetto iniziale rispetto alle ultime uscite, Konate al posto di Delia: nei primi 3’00” si segna con il contagocce (5-5). Tra le file dei padroni di casa è l’ex Strautins a prendersi la scena mentre in casa biancorossa brillano il solito Banks e un Konate capace di farsi valere sotto le plance. Un tiro dalla media del centro maliano regala il 17-18 agli ospiti ma dall’altra parte Larson e Cinciarini non ci stanno e riportano avanti Reggio sul 22-18. Debutta Clark che al primo tiro in maglia biancorossa non sbaglia per il 22-20 con cui le due squadre tornano a sedersi in panchina. Nella seconda frazione di gioco sono i reggiani a partire con il piede premuto sull’acceleratore affidandosi soprattutto alla vena realizzativa di Johnson che consente alla formazione di coach Caja di tentare la prima fuga del match (30-22 a 8’15”). Trieste non si scompone però e rintuzza il gap grazie ai tre americani, Banks-Davis-Clark. É una schiacciata in contropiede di Konate a riportare gli ospiti in vantaggio (36-37). Ora le due contendenti giocano sul filo dell’equilibrio, ci pensano poi ancora Konate e Banks (18 punti dopo due quarti) a segnare i punti del +3 ospite e del 43-46 con cui si va all’intervallo lungo.

Il terzo periodo è tutto di marca triestina, con Grazulis capace di guidare i compagni ad un tentativo di fuga fino al +10 (50-62 dopo 5’40”). Reggio prova a rimanere in partita, affidandosi alle triple di Cinciarini e Thompson, ma l’Allianz non perde lucidità in attacco, concludendo la frazione in vantaggio di undici lunghezze (60-71). Nell’ultima frazione di gioco i padroni di casa tentano di rientrare immediatamente con due conclusioni dai 6,75m, firmate Cinciarini e Thompson che ci aggiunge anche un libero dopo aver subito fallo (67-71). Sono ancora Konate e soprattutto Grazulis a cercare di mantenere il gap di vantaggio sugli avversari ma l’UNAHOTELS si affida nuovamente alle triple per portarsi a -2 (80-82). È Johnson in contropiede a firmare il pareggio sull’82-82. Due liberi di Hopkins portano avanti gli emiliani ma Konate risponde con due liberi. Dopo il gancio a bersaglio di Johnson è un tap in di Konate a portare la sfida ai supplementari (86-86).

Nel primo overtime parte forte Reggio Emilia con Strautins e Cinciarini ma Banks replica alla sua maniera e a 2’04” dalla fine permette all’Allianz di mettere la freccia sul +2 (90-92). Con ancora 9”00 da giocare due liberi di Lever tengono Trieste avanti (93-96) ma nell’ultima azione è Strautins con una tripla a rimandare la resa dei conti al secondo supplementare. Negli ultimi 5’00” Trieste ha le energie per condurre la contesa, grazie ai punti di Grazulis-Banks-Davis (96-103). I padroni di casa tentano ancora una volta di rientrare in partita ma un’azione pregevole di Banks e la precisione dalla linea della carità proprio di quest’ultimo permettono ai biancorossi di mettere in cassaforte la sfida e ritrovare finalmente la gioia dei due punti (Pallacanestro Trieste).

Reggio Emilia-Trieste, il tabellino

UNAHOTELS REGGIO EMILIA - ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE 103-109 (2OT)

UNAHOTELS Reggio Emilia: Thompson 15, Hopkins 5, Baldi Rossi 8, Strautins 14, Crawford 7, Colombo, Soliani, Cinciarini 23, Johnson 20, Larson 11. All: Caja

Allianz Pallacanestro Trieste: Banks 36, Davis 11, Clark 8, Konate 20, Deangeli, Mian 6, Delia 2, Fantoma, Cavaliero, Campogrande, Gra?ulis 22, Lever 4. All: Ciani

Parziali: 22-20; 43-46; 60-71; 86-86; 96-96

Arbitri: Borgioni, Borgo, Bettini