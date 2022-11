Serie A2 Basket Femminile, la Futurosa Trieste sbanca il parquet della Ecodent Alpo

Squadra in casa

Squadra in casa Alpo

La Futurosa #Forna Trieste risponde presente in una partita insidiosa e molto importate ai fini della classifica, e con autorità sbanca il palasport di Villafranca di Verona, dopo un match condotto dal primo all’ultimo minuto.

Una partita giocata a ritmi altissimi, a volte frenetici, in cui Alpo accetta di fare il gioco voluto da Futurosa, tanta transizione e tanto ritmo, ma perde il bandolo della matassa e va presto in confusione, trovandosi a rincorrere per 40 minuti.

La partita - Partono bene le rosanero, concentrate in difesa e veloci nella transizione sugli errori delle venete, anche se da entrambe le parti si sbaglia parecchio anche su tiri aperti. Miccoli e Campogrande sono ispirate per le #F, che vano subito sul 14-9 , allungando fino al +7 di fine quarto: 20-13 per le triestine

Ma è nel secondo quarto che Trieste scava quel vantaggio che porterà in dote fino al fischio finale, raggiungendo anche il +12 con un ottimo impatto dalla panchina di Cumbat (splendida con 13 punti e 11 rimbalzi finali) e Croce in regia contro la zona.

Verona infatti gioca subito la carta della zona, che aveva messo in difficoltà le #F contro Treviso, ma oggi a Futurosa entra con continuità anche il tiro dalla lunga (6/9 in questo quarto) e in difesa si rivedono tagliafuori e aggressività, con Streri e Carini a dare contributi importanti.

Si va al risposo sul 44 – 35 Futurosa, con l’inerzia della partita nelle mani delle rosanero.

Nella ripresa inizia lo show di Giorgia Sammartini, potente a tutto campo e precisa al tiro, con Verona a rincorrerla senza trovare il modo di fermarla. Grazie a 5 punti consecutivi di Sammartini, la forbice si apre di nuovo fino al +14 e Alpo sembra non crederci più, nonostante Miccoli fuori per 5 falli.

La Ecodent gioca solo sul perimetro e non costruisce in attacco, Futurosa dopo aver scavato il solco con la velocità dei suoi talenti più giovani e la concretezza di Camporeale (13 punti e 6 rimbalzi, con 40 minuti sul parquet), passa al controllo del match con le giocatrici più esperte, Cumbat su tutte, e porta a casa 2 punti importantissimi ai fini della classifica.

Ora non resta che regalare la prima vittoria ai propri tifosi sul campo dell’Allianz Dome: prossima occasione utile sabato 12 novembre contro Bolzano, appaiata a quota 4 in classifica.

Il tabellino di Ecodent Alpo Villafranca di Verona - Futurosa #Forna Basket Trieste 62 - 75 (13-20, 35-44, 48-61, 62-75)

ECODENT ALPO VILLAFRANCA DI VERONA: Turel NE, Fiorentini, Rosignoli* 7 (1/4, 1/6), Tribouley 2 (1/4 da 2), Diene 4 (2/7 da 2), Moriconi* 13 (1/8, 3/7), Soglia* 15 (5/12, 0/1), Furlani, Vitari* 8 (4/7, 0/5), Mancinelli* 11 (2/10, 0/3), Franco 2 (1/2 da 2) Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 17/54 - Tiri da 3: 4/22 - Tiri Liberi: 16/24 - Rimbalzi: 46 22+24 (Soglia 11) - Assist: 13 (Mancinelli 5) - Palle Recuperate: 14 (Mancinelli 7) - Palle Perse: 11 (Moriconi 4)

FUTUROSA #FORNA BASKET TRIESTE: Streri 5 (1/3, 1/5), Cumbat 13 (3/6, 1/1), Castelletto 4 (2/4, 0/2), Croce 8 (1/1, 2/4), Bosnjak* 9 (3/4, 1/7), Miccoli* 7 (2/6, 1/2), Grassi, Sammartini* 11 (4/8, 1/3), Camporeale* 13 (4/7, 1/4), Carini* 5 (1/1, 1/1) Allenatore: Scala A.

Tiri da 2: 21/40 - Tiri da 3: 9/29 - Tiri Liberi: 6/10 - Rimbalzi: 51 17+34 (Cumbat 11) - Assist: 18 (Sammartini 6) - Palle Recuperate: 10 (Sammartini 5) - Palle Perse: 20 (Sammartini 5) - Cinque Falli: Miccoli Arbitri: Martinelli M., Spinelli J.