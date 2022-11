Serie A2 Basket femminile, il Derby regionale va a Udine: Futurosa Trieste sconfitta 79-57

Squadra in casa

Squadra in casa Udine Femminile

Netta vittoria per la Women Apu Delser Crich Udine nel Derby del Friuli Venezia Giulia contro una Futurosa #Forna Trieste decisamente sottotono rispetto alla prestazioni precedenti.

Finisce 79-57 al termine di una partita principesca, per la friulane, di Ronchi, autrice di 28 punti con 7 rimbalzi, ottima prestazione anche per la giovane Lizzi, 16 punti all'attivo.

Trieste con 16 punti di Miccoli, ma le giuliane pagano l'approccio negativo al match (23-10 dopo i primi 10').

La partita - Fin dalle battute iniziali del match, le Volpi friulane di coach Massimo Riga hanno impresso sulla gara un livello di intensità e fisicità tale che le giuliane di Alessio Scala si sono trovate in difficoltà.

Già nel primo quarto, Udine, trascinata in attacco da una Sara Ronchi (3/6 da due, 5/10 da tre, 7 rimbalzi e 4 stoppate) in serata di grazia e da una difesa di squadra efficace, arroccata sulla solidità di Angelina Turmel (11 rimbalzi e 6/6 ai liberi) ha preso un margine di vantaggio in doppia cifra: 23-10 al 10’.

Nel secondo periodo, un ulteriore break propiziato dall’eccellente Eva Lizzi (4/8, 2/3), ha permesso alla Delser di dilagare, scollinando anche a +21.

Proprio la produttività sui due lati del campo della diciannovenne Lizzi, chiamata a sostituire l’infortunata capitan Eva Da Pozzo, ha dato ulteriore fiducia alle padrone di casa che hanno accelerato ancora e non si sono più voltate indietro.

La Delser ha toccato il massimo vantaggio sul 64-37 del 29’ e per la Futurosa, nonostante la vena di Costanza Miccoli e Giorgia Sammartini, che hanno prodotto in due metà del fatturato delle giuliane, non c’è stato scampo, anche perché le triestine ha tirato davvero male, 1/22 da tre punti di squadra.

79-57 il finale per la Women Apu Udine.

Il tabellino di WomenAPU Delser Crich Udine - Futurosa #Forna Basket Trieste 79 - 57 (23-10, 45-27, 64-39, 79-57)

WOMEN APU DELSER CRICH UDINE: Bovenzi* 5 (2/5, 0/2), Ronchi* 28 (3/6, 5/10), Penna 3 (1/1 da 3), Bacchini 4 (2/2, 0/3), Turmel* 12 (3/8 da 2), Lizzi* 16 (4/8, 2/3), Pontoni 2 (1/4 da 2), Agostini, Mosetti, Casella, Ugiagbe, Gregori* 9 (3/6, 1/8) Allenatore: Riga M.

Tiri da 2: 18/41 - Tiri da 3: 9/29 - Tiri Liberi: 16/17 - Rimbalzi: 61 23+38 (Turmel 11) - Assist: 14 (Bovenzi 3) - Palle Recuperate: 7 (Gregori 3) - Palle Perse: 21 (Ronchi 4)

FUTUROSA #FORNA BASKET TRIESTE: Streri 10 (5/10, 0/5), Cumbat 7 (1/4, 1/2), Castelletto, Croce 2 (1/1, 0/2), Bosnjak* 10 (4/7, 0/8), Miccoli* 16 (5/15, 0/1), Grassi, Sammartini* 10 (5/11 da 2), Camporeale* 2 (1/2, 0/3), Carini* Allenatore: Scala A.

Tiri da 2: 22/53 - Tiri da 3: 1/22 - Tiri Liberi: 10/11 - Rimbalzi: 36 15+21 (Sammartini 9) - Assist: 7 (Streri 2) - Palle Recuperate: 13 (Sammartini 3) - Palle Perse: 13 (Croce 4)