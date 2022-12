Serie A2 femminile, sconfitta interna per la Futurosa Trieste: Carugate vince 69-75

Amara sconfitta casalinga per la Futurosa #Forna Trieste, nel match valido per la nona giornata del girone di andata della Serie A2 di basket femminile.

A mandare al tappeto le ragazze di Coach Scala una tostissima Dimensione Bagno Carugate che con questa vittoria si stacca dalla lotta per la salvezza e si propone con prepotenza in zona Playoff.

Decisiva per la vittoria di Carugate una sontuosa doppia doppia da 21 punti e 16 rimbalzi di Iva Belosevic a cui da man forte la Diotti che chiude il referto con 17.

Prestazione complessivamente valida quella della ragazze di Trieste, con Bosnjak, sugli scudi con un bel 19 frutto di 5/7 da due e 2/12 da tre. Prestazione però insufficiente ad evitare il ko.

Finisce 69-75 al termine di 40 minuti combattuti, 40 minuti nei quali, però, il pallino del gioco e del risultato è sempre stato dalla parte di Carugate.

Ma non c'è tempo per recriminare, sabato 10 la Futurosa è attesa dalla delicatissima trasferta di Ponzano. Giusto il tempo di ricaricare le batterie e subito di nuovo in palestra per prepare il match nel migliore dei modi.

Il tabellino di Futurosa #Forna Basket Trieste - Dimensione Bagno Carugate 69 - 75 (23-27, 36-42, 53-59, 69-75)

FUTUROSA #FORNA BASKET TRIESTE: Streri 9 (0/3, 3/8), Cumbat 2 (1/1, 0/1), Castelletto* 2 (1/4 da 2), Croce 2 (1/1, 0/1), Bosnjak* 19 (5/7, 2/12), Miccoli* 17 (7/19 da 2), Grassi NE, Sammartini* 9 (4/8, 0/2), Lombardi NE, Camporeale* 9 (0/5, 3/7) Allenatore: Scala A.

Tiri da 2: 19/48 - Tiri da 3: 8/31 - Tiri Liberi: 7/15 - Rimbalzi: 42 14+28 (Miccoli 9) - Assist: 13 (Sammartini 4) - Palle Recuperate: 17 (Sammartini 4) - Palle Perse: 10 (Streri 2)

DIMENSIONE BAGNO CARUGATE: Belosevic* 21 (7/11, 0/1), Usuelli 4 (1/2, 0/1), Diotti* 17 (5/13, 1/2), Osmetti NE, Cassani* 2 (1/4, 0/5), Andreone, Nespoli* 13 (5/8, 1/2), Khozobashiovska, Faroni 5 (1/2, 1/3), Baiardo* 13 (4/10, 1/6), Marino NE Allenatore: Colombo A.