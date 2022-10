Futurosa Trieste, rinviato l'appuntamento con la prima vittoria casalinga

Squadra in casa

Squadra in casa Futurosa Trieste

La Futurosa #Forna Trieste deve rinviare, almeno fino al prossimo 12 novembre, l'appuntamento con la vittoria casalinga. Nel match di sabato 29 ottobre, infatti, contro la Podolife Treviso le ragazze di Coach Scala combattono punto a punto ma sono costrette a cadere l'intera posta.

All'Allianz Dome finisce con un amaro 71-80 frutto, da un lato, della buona prestazione corale per la formazione di Iurlaro, dall'altro lato di un terzo quarto dove le padrone di casa subiscono il parziale decisivo.

Successo prezioso, quindi, per la Podolife Treviso che porta in doppia cifra Zagni, Vespignani, Egwho, Ramò e Amabiglia, Per Trieste 13 di Miccoli e 16 di Sammartini.

La partita - Match in grande equilibrio nella prima frazione di gioco, una frazione dove nessuna delle due contendenti riesce ad andare in fuga. Il tempo si chiude sul 21-22 per le ospiti. Nel secondo quarto Treviso tenta un primo allungo piazzando un parziale di +3, 18-21 la frazione che manda le squadre negli spogliatoi sul 39-43.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga le ragazze di Iurlaro piazzando l'affondo decisivo lasciando alle padrone di casa solo 16 punti e mettendone 23 nel canestro avversario. Al minuto 30 il tabellone dell'Allianz Dome recita Trieste 55, Treviso 66.

Nel quarto finale le orange amministrano il vantaggio e chiudono il match con un chiaro 71-80. Per la Podolife è la seconda vittoria in stagione mentre Trieste deve incassare la terza sconfitta, tutte in casa, su 4 incontri disputati.

Il tabellino di Futurosa #Forna Basket Trieste - Podolife Treviso 71 - 80 (21-22, 39-43, 55-66, 71-80)

FUTUROSA #FORNA BASKET TRIESTE: Streri 5 (1/3, 1/7), Cumbat 9 (2/4, 1/2), Castelletto 3 (0/1, 1/2), Croce 5 (1/2, 1/3), Bosnjak* 9 (3/8 da 3), Miccoli* 13 (4/11 da 2), Grassi NE, Sammartini* 16 (5/8, 2/3), Camporeale* 5 (1/4, 1/4), Carini* 6 (3/4 da 2) Allenatore: Scala A.

Tiri da 2: 17/37 - Tiri da 3: 10/29 - Tiri Liberi: 7/11 - Rimbalzi: 31 12+19 (Sammartini 8) - Assist: 16 (Sammartini 4) - Palle Recuperate: 7 (Miccoli 3) - Palle Perse: 11 (Miccoli 3)

PODOLIFE TREVISO: Zagni* 12 (1/2, 3/6), Vespignani* 13 (2/4, 0/4), Diodati NE, Amabiglia 14 (1/1, 4/8), Gatti, Egwho* 14 (4/8 da 2), Rosset* 7 (2/4, 1/1), Tramontin NE, Cagossi NE, Gini 2 (1/1 da 2), Ramò* 16 (5/6, 2/6), Volpato 2 (0/1 da 2) Allenatore: Iurlaro F.

Tiri da 2: 16/27 - Tiri da 3: 10/25 - Tiri Liberi: 18/21 - Rimbalzi: 36 7+29 (Zagni 11) - Assist: 13 (Vespignani 7) - Palle Recuperate: 2 (Vespignani 1) - Palle Perse: 14 (Egwho 4) - Cinque Falli: Volpato

Arbitri: Foti A., Vicentini E.

IL VIDEO COMPLETO DELLA PARTITA