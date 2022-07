Serie A2 femminile, colpo della Futurosa Trieste: ecco Iva Bosnjak

Arriva dalla Croazia una della scommesse più importanti del roster della Futurosa Trieste per la stagione di Serie A2 2022-2023. Si tratta di un talento giovanissimo, nel segno della filosofia rosanero, il suo nome è Iva Bosnjak, 178 cm, guardia ed ala di 21 anni. Talento giovanissimo ma con già una solida carriera internazionale alle spalle.

Ha giocato dal 2017 al 2021 nella prima Lega svizzera in maglia BC Winterthur; stabilmente in quintetto ha chiuso le ultime stagioni a quasi 15 di media, 5 rimbalzi e quasi 2 assist a partita.

Nel 2021-22 si è traferita in Islanda al Fjolnir Reykjavik, chiudendo con 10 di media e 5 rimbalzi. Molto promettente anche a livello internazionale, Iva è stata pedina fissa delle nazionali giovanili croate, dove il livello è estremamente competitivo, giocando gli Europei U18 nel 2019 e gli U20 nel 2021.

Bosnjak è una guardia potente e molto atletica, in grado di giostrare da 2 e da 3, con un buon tiro dall’arco (36% nell’ultima stagione) e una buona propensione difensiva, aspetto che favorirà certo il suo

inserimento nel gioco di Alessio Scala.

È una giocatrice giovane, che vuole costruirsi una carriera internazionale importante, che viene in Italia per continuare la sua crescita e trovare nel mondo #F una società e una squadra disponibili a investire e lavorare sul suo indubbio talento. Ma, nonostante la sua giovane età, Iva avrà responsabilità importanti, da top player, fin dalla prima palla a due, al pari delle sue coetanee Sammartini e Campogrande.

“E’ una giocatrice in cui crediamo moltissimo - spiega all'Ufficio Stampa del club Il DS Paolo Ravalico - lavoreremo molto con lei, sia in chiave atletica che tecnica, convinti che potrà dare un apporto determinante in questo campionato e portare un grande valore soprattutto in chiave offensiva".

E ancora: "Iva è consapevole che per lei è un anno importante e viene a Trieste per completare il suo salto di qualità, scegliendo una società che lavora per rendere le giovani e le giovanissime vere protagoniste”.

Nel frattempo lo staff tecnico della prima squadra si arricchisce con l’arrivo di Andrea Mura dalla Pallacanestro Trieste; il coach sarà l’assistant di Alessio Scala nella prossima stagione.