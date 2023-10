Serie A2 femminile, la Futurosa Trieste sfiora il colpaccio a Matelica

Squadra in casa

Thunder Matelica passa meritatamente sul parquet di casa dopo una partita condotta quasi sempre, anche se con minimi scarti, ma Futurosa sfodera una prova di grande orgoglio e di tenuta tecnica, resta nel match per tutta la partita e sfiora il colpaccio andando in vantaggio nell’ultimo minuto.

Partita tiratissima e decisa solo nel finale; equilibrio per tutti i quattro quarti, con le due squadre che non vanno mai oltre i 9 punti di distacco e che a un minuto dalla fine si trovano in perfetta parità (70 pari).

Solamente uno sfortunatissimo tiro dall’arco di Chiara Camporeale, a 18 secondi dalla sirena sul +1, lascia la strada aperta alle marchigiane negli ultimi secondi di gara. Ci si attendeva un test per capire cosa potrà fare Futurosa in questo campionato e le rosanero hanno risposto “presenti”.

Non è stata la partita di grande intensità difensiva che aveva chiesto Mura, ma è stato un match che ha messo in evidenza le grandi potenzialità soprattutto offensive di questa squadra, che corre, segna e diverte.

“Abbiamo giocato una signora partita contro una signora squadra” questo il commento a caldo del coach: “Anche se non abbiamo eseguito del tutto quanto avevamo preparato, soprattutto in difesa e a rimbalzo, siamo state bravissime a restare nel match nonostante le fughe di Matelica, che abbiamo sempre ripreso. Abbiamo dimostrato che in attacco, quando muoviamo la palla, siamo sempre pericolose, anche contro squadre di questo livello.”

Futurosa ha infatti sofferto particolarmente a rimbalzo, dove netta è stata la supremazia di Matelica. Ottima la prestazione di Macarena Rosset, bravissima a trovare sempre le linee di penetrazione e a guadagnarsi 17 tiri liberi (17/18 per lei dalla linea) e a servire 8 assist, ben assistita da Marta Ostoijc, finalmente in pieno recupero, e Giorgia Sammartini.

Chiude coach Mura: “Non eravamo fenomeni dopo la netta vittoria di sabato scorso e non dobbiamo scoraggiarci dopo la sconfitta di oggi, che ha lasciato comunque la netta sensazione che abbiamo grandi margini di miglioramento su cui possiamo lavorare per crescere molto in questo campionato”.

Ora testa al derby di sabato prossimo contro la Delser Apu Udine; appuntamento da non perdere sabato al PalaTrieste alle ore 19:00

Il tabellino



Halley Thunder Matelica - Futurosa #Forna Basket Trieste 76 - 71 (15-15, 37-32, 57-50, 76-71)

HALLEY THUNDER MATELICA: Kraujunaite* 7 (3/4, 0/2), Stronati NE, Celani, Georgieva* 16 (4/7, 2/8), Battellini NE, Gramaccioni* 11 (2/6, 1/3), Gonzalez* 21 (2/5, 3/10), Zamparini 4 (0/4 da 3), Poggio* 6 (1/5, 0/2), Montelpare, Michelini NE, Sanchez 11 (2/3, 2/5) Allenatore: Sorgentone D.

Tiri da 2: 14/31 - Tiri da 3: 8/34 - Tiri Liberi: 24/28 - Rimbalzi: 55 12+43 (Poggio 14) - Assist: 16 (Gonzalez 6) - Palle Recuperate: 7 (Gonzalez 2) - Palle Perse: 19 (Poggio 4) - Cinque Falli: Sanchez

FUTUROSA #FORNA BASKET TRIESTE: Visintin, Ravalico NE, Briganti NE, Rosset* 19 (1/5, 0/1), Tempia 7 (2/4, 0/1), Ostojic* 13 (1/9, 3/4), Miccoli* 10 (4/12 da 2), Leghissa NE, Sammartini* 13 (5/10, 1/1), Lombardi 5 (1/3, 1/3), Camporeale* 4 (2/7, 0/3), Carini Allenatore: Mura A.