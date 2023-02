Serie A2 femminile, la Futurosa Trieste deve arrendersi alla forza del Sanga Milano

Squadra in casa

Le ragazze della Futurosa Trieste cedono in casa, con nettezza, contro la capolista del Girone Nord della Serie A2 Il Ponte Casa D’Aste Sanga Milano. Inequivocabile il punteggio finale, -36 di scarto frutto di un chiaro 36-72.

Per la Futurosa è la sconfitta numero 13 in stagione, una sconfitta che non pregiudica la corsa salvezza.

La partita - Inizio sprint del Sanga che con i canestri di Penz,Toffali e Van der Keijl trova il primo vantaggio del match (0-6). Il canestro di Bosnjac sblocca le padrone di casa dopo 4 minuti di gioco ma la tripla di Madonna costringe Trieste al primo timeout del match sul 2-10.

Al rientro in campo le Orange ripartono da dove avevano iniziato con le triple di Penz e Novati che portano il Sanga al massimo vantaggio (2-16) che viene ritoccato ulteriormente dal canestro di Guarneri e la tripla di Madonna. Il quarto si chiude quindi sul 2-21 orange.

La zona delle padrone di casa di inizio secondo quarto non mette in crisi l’attacco milanese che trova ripetutamente il canestro con tutte le sue tiratrici (Bonomi segna 2 triple, a cui si aggiungono quelle di Penz e Madonna). Il canestro di Sammartini prova a dare un senso alla partita ma Bonomi, con la terza tripla del match, costringe coach Scala a fermare di nuovo la gara (8-40).

La coppia Sammartini-Miccoli con tre canestri consecutivi da nuova linfa alle padrone di casa che chiudono la seconda frazione sul 17-42. Terzo periodo che si apre con la tripla di Madonna che risponde al canestro di Miccoli. Nonostante una maggiore aggressività delle padrone di casa rispetto alla prima frazione, il Sanga continua a trovare il canestro con Guarneri, Novati e Madonna (24-52).

Si iscrive al match anche Thiam che trova un buon canestro a cui risponde Cumbat in chiusura di quarto (26-58). Ultimo quarto che serve solo a definire il risultato con il Sanga che ruota tutti i suoi effettivi fino al 36-72 finale.

