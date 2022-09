Serie A2 femminile, ancora una vittoria in amichevole per la Futurosa Trieste

Seconda vittoria per la Futurosa #Forna Basket Trieste al Women APU FVG Basketball Tournament di Lignano; le #F si sono imposte col finale di 79-70 sulla VelcoFin Vicenza, dopo aver toccato anche le 16 lunghezze di vantaggio nel terzo quarto.

La partita - Partenza sotto ritmo per le ragazze di Scala: troppo morbide in difesa le rosanero subiscono l’aggressività delle venete che trovano troppo facilmente in canestro, mettendo a referto 19 punti nel solo primo quarto e volando a +12 a inizio secondo. Qualche cambio per abbassare e rendere più aggressivo il quintetto e un deciso cambio di ritmo a metà del secondo quarto riporta le #F in parità all’intervallo sul 37-37.

All’uscita degli spogliatoi si rivede Futurosa che difende come sa, mani su ogni palla (saranno 10 recuperate alle fine), tagliafuori a rimbalzo (14 per Miccoli) e tanta transizione e le #F volano anche a +16, chiudendo poi in controllo la partita.

Ancora una vittoria di squadra, tante protagoniste sul parquet, con Sammartini e Streri on fire da entrambi i lati del campo, Castelletto e Carini a chiudere tutti i varchi in difesa, Camporeale in netta crescita, Cumbat e Miccoli totem sotto le plance, con Costanza precisissima dal campo (60%).

Da sottolineare le ottime cose viste nel bagaglio tecnico di Iva Bosnjak, che chiude con 17 punti con un superbo 5/11 dall’arco in 19 minuti. Oggi alle ore 11:00 il derby Udine.