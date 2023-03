Serie A2, Futurosa Trieste sconfitta all'Allianz Dome: il derby è della Women Apu Udine

17 punti a testa per Bovenzi e Ronchi ed è della Women Apu Delser Crich Udine la vittoria nel derby del Friuli Venezia Giulia: contro la Futurosa #Forna Basket Trieste. Finisce 52-61.

Le triestine oppongono il 13+15 di Bosnjak e 22 di un'ottima Miccoli, ma non riescono ad avere la meglio sulla formazione friulana che beneficia di un secondo quarto in cui concede appena cinque punti alla squadra di casa.

La partita - Nella bella atmosfera della Allianz Dome, la Futurosa scappa subito sul 8-1, con la giovanissima 2006 Lombardi in quintetto, sulle tracce di Sara Ronchi. Le ospiti si scuotono con l’ingresso di Chiara Bacchini, efficace sui due lati del campo: al 10’, è 17 pari.

Nel secondo quarto, è Giorgia Bovenzi a suonare la carica: nonostante cattive percentuali di Udine al tiro e grazie al calo di efficienza offensiva di Trieste (6 i punti segnati dalla Futurosa nel secondo periodo), la Delser prende un primo, consistente vantaggio. All’intervallo, Eva Da Pozzo e compagne sono avanti di 12, sul 23-35, ma la sensazione è che la partita non sia ancora finita.

Tant’è che, nel terzo quarto, la Futurosa s’aggrappa a Miccoli, Udine non vede più il canestro e, al 28’, Streri pareggia a quota 39. Nel frangente, si accende Sara Ronchi, fin lì non appariscente come al solito: una tripla siderale dall’angolo, con la mano del difensore in faccia, e quattro tiri liberi consecutivi dell’azzurra delserina e le ospiti respirano.

Alla fine del terzo quarto, le WomenAPU sono a +7, il margine scavato proprio da Ronchi.

Nell’ultimo quarto, Bovenzi e Martina Mosetti, nata e cresciuta a Trieste, come Alice Gregori, allungano il parziale in favore delle ospiti, fino al +13 del 34’, sul 41-54.

La Futurosa chiede ancora a Miccoli i punti per risalire la china, ma il trepunti di Bovenzi che fissa il 48-59, a due minuti dalla sirena finale, sancisce, di fatto, la vittoria della Delser, protagonista di qualche sbavatura di troppo eppure brava a commettere meno errori delle triestine nei minuti finali.

Il tabellino di Futurosa #Forna Basket Trieste - WomenAPU Delser Crich Udine 52 - 61 (17-17, 23-35, 39-46, 52-61)

FUTUROSA #FORNA BASKET TRIESTE: Streri 7 (1/6, 1/5), Cumbat, Castelletto, Croce, Bosnjak* 13 (4/10, 1/5), Miccoli* 22 (7/14, 2/2), Grassi NE, Sammartini* 5 (2/9 da 2), Lombardi* 5 (1/3, 1/3), Camporeale, Carini* Allenatore: Scala A.

Tiri da 2: 15/47 - Tiri da 3: 5/25 - Tiri Liberi: 7/13 - Rimbalzi: 44 14+30 (Bosnjak 15) - Assist: 6 (Streri 2) - Palle Recuperate: 9 (Bosnjak 4) - Palle Perse: 14 (Bosnjak 4)

WOMEN APU DELSER CRICH UDINE: Bovenzi* 17 (3/7, 2/3), Muneretto NE, Ronchi* 17 (4/9, 1/3), Penna NE, Bacchini 8 (2/4, 0/3), Turmel* 7 (2/9, 1/3), Pontoni, Da Pozzo* 4 (2/8 da 2), Mosetti* 6 (2/5 da 2), Gregori 2 (1/3, 0/2) Allenatore: Riga M.

Tiri da 2: 16/47 - Tiri da 3: 4/14 - Tiri Liberi: 17/23 - Rimbalzi: 54 15+39 (Da Pozzo 12) - Assist: 4 (Turmel 1) - Palle Recuperate: 6 (Ronchi 2) - Palle Perse: 18 (Turmel 5) Arbitri: Zancolo' A., Zuccolo M.