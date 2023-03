Serie A2, colpo esterno della Futurosa Trieste: espugnato il parquet di Carugate

Squadra in casa

Squadra in casa Carugate

La Futurosa #Forna Basket Trieste vince bene sul campo della Dimensione Bagno Carugate, 70-74 il punteggio finale.

Brava Trieste a legittimare nel finale dalla lunetta la vittoria, con Carugate che non riesce a sorpassare nonostante il rientro nell'ultimo quarto (18-11). Bel duello tra straniere, 26 di Morra per le lombarde e 19 di Bosnjak per le giuliane.

La partita - Match in grande equlibrio nella prima frazione con Carugate che tenta di imporre il ritmo e Trieste che resiste bene, 19-18 il parziale. Stessa musica nel secondo parziale che si chiude sul 19-21 per le ospiti per una combinazione di 38-39 al termine del primo tempo.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga Trieste cambia passo ed piazza il break decisivo. La frazione si chiude sul 14-24 con il tabellone del Palasport di Carugate che al minuto 30' recita Dimensione Bagno 52, Futurosa Trieste 63.

Il quarto finale è una battaglia all'arma con le padrone di casa che accorciano sensibilmente il gap, ma non del tutto. La partita termina 70-74 e per la Futurosa è una vittoria che vale tanto oro quanto pesa. La zona playoff è davvero a un passo

Il tabellino di Dimensione Bagno Carugate - Futurosa #Forna Basket Trieste 70 - 74 (19-18, 38-39, 52-63, 70-74)

DIMENSIONE BAGNO CARUGATE: Morra* 26 (9/15 da 2), Belosevic* 8 (2/7 da 2), Usuelli 12 (2/4 da 2), Diotti* 13 (3/13, 2/3), Osmetti NE, Cassani 5 (2/6, 0/1), Andreone, Nespoli* 5 (0/1, 1/1), Faroni, Baiardo* 1 (0/1, 0/7), Angelini, Marino NE Allenatore: Colombo A.

Tiri da 2: 18/47 - Tiri da 3: 3/14 - Tiri Liberi: 25/37 - Rimbalzi: 43 10+33 (Cassani 10) - Assist: 15 (Diotti 7) - Palle Recuperate: 9 (Usuelli 3) - Palle Perse: 13 (Usuelli 4) - Cinque Falli: Baiardo

FUTUROSA #FORNA BASKET TRIESTE: Streri* 13 (2/8, 1/5), Cumbat 3 (0/1, 1/1), Castelletto 4 (2/2, 0/1), Croce 3 (0/2, 1/2), Bosnjak* 19 (5/8, 2/9), Miccoli* 10 (4/12, 0/1), Grassi NE, Sammartini* 4 (2/4, 0/1), Lombardi* 3 (0/1, 1/1), Camporeale 10 (1/2, 2/4), Carini 5 (1/2 da 3) Allenatore: Scala A.

Tiri da 2: 16/40 - Tiri da 3: 9/27 - Tiri Liberi: 15/17 - Rimbalzi: 44 9+35 (Miccoli 8) - Assist: 14 (Castelletto 4) - Palle Recuperate: 9 (Streri 4) - Palle Perse: 14 (Streri 3) Arbitri: Antimiani S., Ricci A.