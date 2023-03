Serie A2 LBF, la Futurosa Trieste batte Ponzano a fil di sirena

La Futurosa Trieste ci ha preso gusto. Dopo la bella vittoria di sette giorni fa a Carugate all'Allianz Dome arriva un nuovo referto rosa conquistato sulla sirena contro la coriacea Posaclima Ponzano.

E' la nona vittoria in 23 partite, una vittoria che pone le ragazze di coach Scala in piena lotta playoff.

La partita - L’Alianz Dome non intimorisce la Posaclima: Ponzano parte bene con Pertile e Tivenius, Bosnjak segna dalla media ma dopo 4′ è 2-6. Trieste ricuce il divario però Tivenius, in grande spolvero, infila la tripla per per il 6-9. La difesa delle ragazze di Gambarotto è perfetta e con i liberi di Pellegrini arriva l’8-11. Castelletto, in “zingarata” trova il primo vantaggio Futurosa; la risposta arriva immediata da Pellegrini che si alza dalla media e riporta avanti Ponzano. L’ultimo canestro del quarto è una magia di Bosnjak che fissa il punteggio sul 14-13 dopo i primi 10 minuti.

Si riparte e Tivenius torna a farsi sentire sotto i tabelloni: sono suoi i primi punti del secondo periodo. Camporeale colpisce da lontano e Castelletto dalla media: Trieste respira sul 19-15. Il parziale lo ferma Pellegrini che dalla lunetta da 1/2; Miccoli trova due punti dai 4 metri: sul 21-16 coach Gambarotto deve chiamare timeout. Tivenius trova gloria anche in 1vs1 fronte a canestro: l’undicesimo punto personale vale il -3. Trieste cambia ritmo in entrambe le metà campo, la Posaclima trova un paio di soluzioni con Valli e resta in scia con un 2/2 di Bianchi (27-24 al 17′). Bianchi e Varaldi chiudono tutto in difesa e Valli dalla lunetta trova il -1. Castelletto e Favaretto si scambiano un paio di canestri: la partita è combatuta sotto tutti i punti di vista. A 22″ dalla pausa Bosnjak commette un fallo tecnico e Pellegrini trasforma il libero del 29-29, che è anche il punteggio dei primi 20 minuti.

Faveretto e Tivenius aprono il terzo periodo, Streri risponde ma la svedese è in “one of those nights” e firma il 31-35. Pertile sente il momento della gara e spara la tripla del massimo vantaggio (31-38). Miccoli riavvicina Trieste, ma la difesa di Ponzano è granitica e Tivenius colpisce ancora per il 33-41 che costringe coach Scala a femrare il match. Per Amanda a questo punto ci sono 18 punti (con 8/10 dal campo in meno di 18 minuti. Trieste ci prova con la zona e con Smmartini e due triple di Bosnjak ritrova il pareggio. Ponzano non si perde d’animo e Varaldi ritrova il vanataggio su assist di Favaretto. La battaglia continua: un 3/4 di Streri riporta Trieste a +1, il terzo periodo finisce 44-43.

Trieste continua con la difesa 2-3 e Ponzano fatica. Lulù Iuliano però apre la scatola colpendo da dietro l’arco per il 46-46, un paio di azioni più tardi è imitata da Valli e all’improvviso la Posaclima è di nuovo avanti. La difesa delle ragazze di Gambarotto è ancora encomiabile e la Futurosa non segna più: coach Scala deve chiamare un minuto di sospensione. La Posaclima è aggrappata alla propria difesa, quando Pertile spara la tripla allo scadere dei 24″ il tabellone dice 46-52. Sammartini risponde da dietro l’arco, sengando il quinto punto di Trieste nel periodo. Varaldi è favolosa nella propria metà campo, ma Sammartini trova comunque un pertugio per il -1 a 59 second da giocare. Tivenius, triplicata, non trova spazio, dall’altra parte Bosnjak trova un rimbalzo in attacco e un tiro comodo per il 53-52. Pellegrini si butta dentro ma contro la difesa durissima di Trieste non trova il vantaggio. Bosnjak fa 2/2 e nei 3 secondi rimasti Pellegrini non riesce a pescare il canstro del pareggio.

Il tabellino di Futurosa Trieste-Posaclima Ponzano 55-52

Futurosa Trieste: Streri 7, Bosnjak 14, Miccoli 6, Sammartini 15, Lombardi, Cumbat, Castelletto 6, Croce 2, Grassi ne, Camporeale 3, Carini 2.

Posaclima Ponzano: Bianchi 2, Tivenius 18, Gobbo, Favaretto 4, Pertile 8, Mioni, Iuliano 3, Rosar ne, Varaldi 2, Valli 9, Pellegrini 6