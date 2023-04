Serie A2, la Futurosa Trieste sconfitta in casa dalla San Giorgio MantovAgricoltura

Squadra in casa

Squadra in casa Futurosa Trieste

Nella 25° giornata del Girone Nord del campionato di Serie A2 di basket femminile la San Giorgio MantovAgricoltura centra una netta vittoria sul campo della Futurosa #Forna Basket Trieste.

Finisce 68-74 per le lombarde, che passano con quattro giocatrici in doppia cifra, tra cui una Bottazzi da 18 originati da un ottimo 6/8 da tre; per Trieste 21 punti di Streri.

Con questa vittoria Mantova si porta a quota 20, appaiata con Carugate: saranno decisivi gli esiti dell'ultima giornata per l'ottavo posto, con il gruppo formato da Trieste e Bolzano appena sotto a quota 18.

La partita - Equilibrio perfetto nella prima frazione di gioco con le due squadre che allo scoccare del minuto dieci sono sul 25-25. Equilibrio che si spezza nella seconda frazione con Mantova che piazza un mini break di +5, 14-19 il parziale per un risultato alla fine del primo tempo di 39-44.

Ancora equilibrio al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga con la Futurosa che rosicchia un punto di scarto, 17-16 il parziale con il tabellone dell'Allianz Dome che al minuto 30 recita Trieste 56, Mantova 60.

Il quarto finale è combattuto colpo su colpo ma Mantova fa valere la maggior profondità di roster, e probabilmente, una maggiore esperienza nell'affrontare questo tipo di sfide. Il parziale termina 12-14 per un risultato complessivo di 68-74 per le ospiti.

Il tabellino di Futurosa #Forna Basket Trieste - San Giorgio MantovAgricoltura 68 - 74 (25-25, 39-44, 56-60, 68-74)

FUTUROSA #FORNA BASKET TRIESTE: Streri* 21 (8/12, 1/4), Cumbat 3 (1/4, 0/1), Castelletto* 2 (1/3 da 2), Croce, Bosnjak* 15 (2/4, 3/9), Miccoli C.* 14 (7/14, 0/1), Grassi NE, Sammartini* 13 (4/9, 1/4), Lombardi NE, Camporeale, Carini Allenatore: Scala A.



Tiri da 2: 23/50 - Tiri da 3: 5/24 - Tiri Liberi: 7/9 - Rimbalzi: 38 13+25 (Bosnjak 9) - Assist: 11 (Croce 3) - Palle Recuperate: 9 (Bosnjak 3) - Palle Perse: 8 (Sammartini 3)



SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Dell'Olio V.* 9 (2/8, 1/3), Togliani 3 (1/2, 0/2), Ianezic* 10 (2/4, 2/3), Petronio 6 (0/2, 2/2), Bevolo, Ndiaye NE, Bottazzi* 18 (0/1, 6/8), Benatti NE, Labanca* 13 (6/10 da 2), Orazzo* 15 (2/7, 1/7) Allenatore: Purrone S.



Tiri da 2: 13/34 - Tiri da 3: 12/26 - Tiri Liberi: 12/14 - Rimbalzi: 44 10+34 (Labanca 10) - Assist: 13 (Orazzo 6) - Palle Recuperate: 4 (Orazzo 2) - Palle Perse: 15 (Dell'Olio V. 3)

Arbitri: Gallo S., Bastianel G.