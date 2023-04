Serie A2 femminile, la Futurosa Trieste perde a Bolzano e scivola nel playout

Ultimo turno del Girone Nord del Campionato di Serie A2 di basket femminile, turno risolutivo per la classifica finale. E per la Futurosa, purtroppo, non finisce come sperato. Ottiene il nono posto e si salva l'Alperia Basket Club Bolzano che batte 72-57 le #Forna.

Doppie doppie per Vella, 15+10, e Logoh, 10+12, per la formazione di coach Sacchi che scongiura anche il sorpasso triestino, a cui non bastano 17 punti di Miccoli per aver la meglio.

La Futurosa Trieste chiude cosi all'undicesimo posto e scivolta in zona playout dove affronteranno la Posaclima Ponzano con il vantaggio del fattore campo.

La partita - Partono bene le padrone di casa che deliziano gli spettatori del PalaMazzali con una prima frazione importante, 25-11 il parziale, un parziale che di fatto decide il match. Nella seconda frazione Trieste prova a rientrare ma le padrone di casa controllano il vantaggio, 18-19 la frazione, andando al riposo lungo sul 43-30.

Al ritorno sul parquet dopo il riposo Bolzano allunga ancora piazzando un parziale di 19-14. Al minuto 30' il match di fatto è chiuso, 62-44 il risultato con 10 minuti da giocare. La frazione finale serve solo a cesellare il punteggio, finisce 72-57, Bolzano si salva per Trieste la roulette russa del playout

Il tabellino di Alperia Basket Club Bolzano - Futurosa #Forna Basket Trieste 72 - 57 (25-11, 43-30, 62-44, 72-57)



ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Logoh* 10 (4/4, 0/1), Delbalzo Gueye NE, Kotnis* 8 (4/4, 0/2), Servillo* 9 (2/7, 1/5), Chrysanthidou 9 (3/3, 1/1), Fall 12 (3/4, 2/6), Gualtieri, Assentato* 9 (2/5, 1/6), Vella* 15 (5/9, 1/4), Azzi NE, Mazzucco, Kob NE Allenatore: Sacchi R.



Tiri da 2: 23/37 - Tiri da 3: 6/26 - Tiri Liberi: 8/12 - Rimbalzi: 42 11+31 (Logoh 12) - Assist: 16 (Servillo 6) - Palle Recuperate: 7 (Logoh 3) - Palle Perse: 14 (Vella 5)



FUTUROSA #FORNA BASKET TRIESTE: Streri* 6 (2/5, 0/5), Cumbat 7 (2/3, 1/2), Castelletto 2 (1/1 da 2), Croce 6 (3/5 da 2), Bosnjak* 8 (2/4, 1/5), Miccoli C.* 17 (6/11, 0/2), Grassi NE, Sammartini* 4 (2/5 da 2), Camporeale* 5 (1/4, 1/5), Carini 2 (1/1, 0/1) Allenatore: Scala A.



Tiri da 2: 20/39 - Tiri da 3: 3/20 - Tiri Liberi: 8/13 - Rimbalzi: 32 7+25 (Cumbat 9) - Assist: 8 (Sammartini 3) - Palle Recuperate: 6 (Camporeale 3) - Palle Perse: 12 (Bosnjak 3)



Arbitri: Bortolotto G., Tognazzo H.