Serie A2, la Futurosa cade sul parquet di Costa Masnaga

La Limonta Costa Masnaga conserva il ruolo di terza forza del Girone Nord battendo 81-55 la Futurosa Forna Basket Trieste.

La partita si decide sostanzialmente nella prima parte di gioco, in 10' Costa piazza un netto parziale di 35-13 per indirizzare la partita e mantiene sempre il controllo, Trieste mette in evidenza un'ottima Cumbat, 13 punti, ma esce con la sconfitta dal campo lombardo. Per Costa bene Brossmann con la consueta doppia doppia, 10+11, ma soprattutto Eleonora Villa, 22 punti all'attivo.

Il tabellino di Limonta Costa Masnaga - Futurosa Forna Basket Trieste 81 - 55 (35-13, 53-27, 70-37, 81-55)

LIMONTA COSTA MASNAGA: Fietta 10 (2/5, 2/2), Osazuwa 6 (3/4 da 2), Caloro* 8 (2/4, 1/5), Villa E.* 22 (6/7, 3/7), Gorini, Razzoli, Villarruel 2 (1/1, 0/5), Allievi* 9 (3/5 da 2), Bernardi 6 (1/3 da 3), Tibè* 8 (3/8 da 2), Brossmann* 10 (4/11 da 2)

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 24/45 - Tiri da 3: 7/24 - Tiri Liberi: 12/17 - Rimbalzi: 52 16+36 (Brossmann 11) - Assist: 19 (Fietta 5) - Palle Recuperate: 13 (Caloro 4) - Palle Perse: 22 (Fietta 6)

FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE: Streri* 9 (3/9, 0/4), Cumbat 13 (2/5, 2/5), Castelletto 9 (4/6, 0/1), Croce, Bosnjak* 6 (3/6, 0/3), Miccoli C.* 10 (5/12 da 2), Grassi, Sammartini* 2 (1/4 da 2), Lombardi*, Camporeale 6 (0/2, 2/4)

Allenatore: Scala A.

Tiri da 2: 18/45 - Tiri da 3: 4/20 - Tiri Liberi: 7/10 - Rimbalzi: 32 9+23 (Miccoli C. 7) - Assist: 13 (Castelletto 4) - Palle Recuperate: 14 (Castelletto 4) - Palle Perse: 19 (Streri 5)

Arbitri: Spinelli J., Biondi M.