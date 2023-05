Serie A2 femminile, anno nero per il basket triestino: retrocede anche la Futurosa

Nei Playout salvezza del campionato di Serie A2 di basket femminile, girone nord, porta a casa l'intera posta la Dimensione Bagno Carugate che s'impone in casa della Futurosa #Forna Basket Trieste per 55-70.

La formazione lombarda completa la vittoria nella serie guidata da 20 punti e 10 rimbalzi di Morra, nulla da fare per le triestine nonostante il 13+8 di Bosnjak. Per la formazione triestina retrocessione in Serie B.

La partita - Già dal primo quarto Dimensione Bagno prova ad imporre il suo gioco e chiude la prima frazione avanti 16-20. Stessa storia nei secondi 10 minuti, dove coach Brambilla effettua parecchi cambi, facendo sudare le ragazze partite dalla panchina, inclusa la promettente Andreone, 2005, che appena entrata piazza subito una bomba. Anche Faroni, 2003, la imita con tre punti preziosi, ma si scaviglia l'azione successiva e per lei solo ghiaccio e panchina per i restanti minuti.

31-36 per Carugate all'intervallo, ma il break decisivo, avviene nella terza frazione. Si stringono le maglie difensive e Trieste racimola solo 7 punti rientrando dagli spogliatoi, mentre Dimensione Bagno è in gas, a partire da un'ottima Cassani, 13 punti a fine gara per lei. 38-58 dopo 30', la gara e la salvezza sono in cassaforte. Futurosa tenta disperatamente la rimonta, ma le ragazze triestine hanno già dato tutto, stremate, alzano bandiera bianca, per un finale di 55-70.

Carugate salva, Trieste relegata la prossima stagione in serie B, ma è doveroso un plauso alle ragazze di coach Scala, che hanno perso nel primo turno playout con Ponzano di soli 4 e 5 punti, e gara 1 a Carugate di sole 3 lunghezze. Hanno lottato con il coltello tra i denti ma la fortuna non è stata dalla loro parte.

Il tabellino di Futurosa #Forna Basket Trieste - Dimensione Bagno Carugate 55 - 70 (16-20, 31-36, 38-58, 55-70)

FUTUROSA #FORNA BASKET TRIESTE: Streri 10 (1/4, 2/7), Zanne, Cumbat 2 (0/1 da 2), Castelletto 1 (0/1 da 3), Croce 2 (1/1, 0/1), Bosnjak* 13 (4/8, 1/7), Miccoli* 16 (6/14 da 2), Grassi, Sammartini* 5 (1/9, 1/1), Camporeale* 6 (2/4 da 3), Carini* Allenatore: Scala A.

Tiri da 2: 13/37 - Tiri da 3: 6/21 - Tiri Liberi: 11/14 - Rimbalzi: 33 10+23 (Bosnjak 8) - Assist: 5 (Sammartini 2) - Palle Recuperate: 10 (Bosnjak 3) - Palle Perse: 17 (Miccoli 4)

DIMENSIONE BAGNO CARUGATE: Morra* 20 (3/7, 3/4), Belosevic* 2 (1/6 da 2), Usuelli 7 (3/5 da 2), Diotti* 6 (2/3, 0/2), Osmetti, Cassani* 13 (2/2, 3/6), Andreone 3 (0/2, 1/1), Nespoli* 9 (3/5, 1/1), Faroni 3 (1/1 da 3), Baiardo 5 (1/2, 1/5), Angelini 2 (1/3, 0/1), Marino

Allenatore: Brambilla A.

Tiri da 2: 16/35 - Tiri da 3: 10/21 - Tiri Liberi: 8/11 - Rimbalzi: 37 7+30 (Morra 10) - Assist: 5 (Baiardo 2) - Palle Recuperate: 12 (Diotti 5) - Palle Perse: 18 (Morra 3)



Arbitri: Zaniboni F., Moratti M.