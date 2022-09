Serie A2 femminile, la Futurosa Trieste supera di slancio la Stella Azzurra Roma

Buon esordio nel Torneo di Lignano per Futurosa #Forna Basket Trieste che si impone 62-47 sulla Stella Azzurra Roma. Molto incoraggianti le prime indicazioni per Scala, con le rosanero sempre in controllo e avanti nel punteggio per l'intera partita, nonostante l'assenza di capitan Croce.

Buona prestazione di squadra, con un controllo totale sotto i tabelloni (con un'ottima Camporeale a rimbalzo) e buone prestazioni offensive di Miccoli e Sammartini (16 punti per entrambe).

Vittoria importante soprattutto sul piano del morale: era il primo incontro assoluto contro pari categoria e la prima volta che molte giovani rosanero respiravano un clima da serie A