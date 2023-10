Serie A2, nuova sconfitta per Trieste è la terza in stagione

Squadra in casa

Squadra in casa Alperia Bolzano

Gioisce l'Alperia Basket Club Bolzano che conquista il terzo successo nelle ultime tre gare grazie alla vittoria interna per 82-73 sulla Futurosa #Forna Basket Trieste.

Gara dall'alto tasso tecnico con entrambe le squadre spinte dalle proprie motivazioni per portarla a casa: Missanelli (31 punti) e Kotnis (22 punti) lottano contro Miccoli, Rosset e Camporeale in un testa a testa che vede le padrone di casa avanti solo di due lunghezze al termine del primo tempo.

Nella ripresa le triple di Bolzano (11/22 a fine partita di cui 9 del duo Missanelli-Kotnis) diventano un'arma difficile da contrastare per le ospiti, un invito a nozze per le altoatesine che chiudono in doppia cifra di vantaggio il terzo periodo.

Le triestine provano a reagire con Camporeale e con l'aiuto di Tempia in uscita dalla panchina, tuttavia il margine da colmare è troppo ampio rispetto al tempo rimasto sul cronometro e alla Futurosa non resta che arrendersi.

Il tabellino

Alperia Basket Club Bolzano - Futurosa #Forna Basket Trieste 82 - 73 (22-16, 40-38, 61-49, 82-73)



ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Kotnis* 22 (4/11, 4/5), Mazzucco NE, Schwienbacher* 10 (5/7, 0/3), Cassini NE, Egwho* 6 (3/9, 0/2), Cela NE, Gualtieri 7 (0/2, 1/1), Missanelli* 31 (4/7, 5/6), Grassia 3 (1/3, 0/2), Vella* 3 (0/3, 1/3), Fracaro NE, Kob NE

Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 17/42 - Tiri da 3: 11/22 - Tiri Liberi: 15/17 - Rimbalzi: 35 6+29 (Vella 7) - Assist: 18 (Vella 6) - Palle Recuperate: 6 (Egwho 2) - Palle Perse: 8 (Missanelli 3)



FUTUROSA #FORNA BASKET TRIESTE: Visintin, Ravalico NE, Briganti NE, Rosset* 13 (3/13, 0/1), Tempia 12 (1/3, 3/3), Miccoli* 18 (8/11 da 2), Leghissa NE, Sammartini* 10 (4/8 da 2), Lombardi, Camporeale* 12 (3/6, 2/5), Carini* 8 (1/2, 2/4)

Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 20/43 - Tiri da 3: 7/15 - Tiri Liberi: 12/15 - Rimbalzi: 33 3+30 (Miccoli 9) - Assist: 15 (Sammartini 6) - Palle Recuperate: 4 (Rosset 2) - Palle Perse: 10 (Rosset 5)

Arbitri: Zanelli L., Secchieri D.