Futurosa Trieste, arriva l'annuncio inatteso: sarà ancora Serie A2

La Futurosa Trieste comunica in una nota di stampa che la stagione 2023-2024 vedrà il club ai nastri di partenza del Campionato di Serie A2 di basket femminile LBF. Nel corso di questo mese, si legge ancora nella nota, si sono aperte alcune finestre e opportunità che la società ha voluto cogliere, consapevole dell’esperienza maturata nel campionato appena concluso.

"E con il dichiarato obiettivo di fare un ulteriore salto di qualità a livello progettuale e tecnico".

"Siamo felici - scrive ancora il club - di poter offrire al nostro pubblico e all’intero movimento triestino una nuova stagione in serie A, che sarà impostata sull’ulteriore valorizzazione del nostro prezioso vivaio, sulla crescita tecnica delle nostre atlete di punta e sull’apporto di qualche nuovo innesto, su cui la società sta lavorando e che annunceremo a breve".

Nella stessa nota la Futurosa Trieste ringrazia Alessio Scala (il tecnico della promozione e del primo anno in Serie A2) per il suo prezioso lavoro di questi anni, annunciando contestualmente l'inaggio di Andrea Mura. La macchina si è messa in moto e con grande entusiasmo.