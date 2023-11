360 Bike Store: scegli la tua bici, vivi l'esperienza con i servizi dedicati agli appassionati

Benvenuti in un universo dedicato alle biciclette e alla mobilità sostenibile, il luogo dove la passione per il ciclismo prende vita. 360bikestore, situato al Centro Lanza di Prosecco, è una destinazione imperdibile per gli appassionati, dove avranno il privilegio di scoprire i marchi più prestigiosi del settore. Trek, Bianchi, Haibike, Focus e Flyer offrono una vasta gamma di modelli per ciclisti di diverse esigenze e preferenze tra cui strada, gravel, mountain bike ed e-bike.

Il negozio

360bikestore è un negozio in cui potete trovare tutte le ultime novità nel mondo delle biciclette. Si trovano disponibili in pronta consegna nuovi modelli come la Trek Supercaliber E Procaliber, oltre a componenti e accessori per garantire che i clienti abbiano accesso alle biciclette più innovative sul mercato. Potete ammirare in vetrina La Bianchi Oltre RC Tour de France, la quale ha percorso l’ultima tappa del Tour a Parigi nel 2024. Il personale altamente qualificato è pronto a rispondere a tutte le vostre domande e a consigliarvi sulle opzioni più adatte alle vostre esigenze.

Le possibilità

Avete mai desiderato provare una bicicletta prima di acquistarla? Volete testare la differenza tra un motore Bosch ed un motore Yamaha? 360bikestore rende questo desiderio una realtà. Con un ampio parcheggio dedicato dove è possibile testare diverse biciclette e fare un "test drive" gratuito, i clienti si sentiranno sicuri della loro scelta prima di fare un investimento importante. L'acquisto di una bicicletta di qualità può essere un investimento significativo e proprio per questo il negozio offre soluzioni di finanziamento con tassi molto agevolati per rendere più accessibile il suo acquisto. Il servizio post vendita di 360bikestore dispone di un'officina completamente attrezzata ed autorizzata dai prestigiosi marchi Bosch, Shimano, Yamaha, Fazua, Panasonic e Oli con meccanici esperti pronti a prendersi cura delle vostre biciclette. Vengono offerti pacchetti di manutenzione su misura per le esigenze di ogni cliente, garantendo che la vostra bici rimanga sempre in condizioni ottimali. La manutenzione regolare è fondamentale per massimizzare la durata della vostra bicicletta e mantenerla sicura.

Con il ritiro dell'usato l'opportunità di un upgrade

Per coloro che cercano un comfort e una efficienza ottimale durante la pedalata, è disponibile il servizio di bike fit avanzato utilizzando il sistema STT System, uno dei sistemi di motion capture più evoluti disponibili. Questo sistema consente un'analisi full body cycling per adattare la bicicletta alle specifiche esigenze del ciclista, sia che si tratti di una bici nuova o usata. Per chi desidera un upgrade viene offerto un servizio di ritiro dell'usato. Potete dare in permuta la vostra bicicletta per una nuova, rendendo l’acquisto ancora più conveniente. Se siete appassionati di mountain-bike, bici da corsa, gravel o e-bike, il negozio è pronto a soddisfare le vostre più svariate esigenze. Passate a scoprite nuovi modelli nell’ampio showroom, la vostra avventura in bicicletta inizia da 360bikestore!