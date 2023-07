La palestra del Rocco sarà intitolata a Billy Marcuzzi

TRIESTE - La palestra dello stadio Rocco verrà intitolata a Billy Marcuzzi, storico preparatore atletico della Triestina scomparso prematuramente il 20 novembre del 2021. La decisione è stata presa dalla giunta Dipiazza il 17 luglio scorso su proposta dell'assessore ai Lavori Pubblici Elisa Lodi assieme all'assessore allo Sport Giorgio Rossi, dopo che all'amministrazione comunale era pervenuta la richiesta del dottor Paolo Bergagna, presidente dei medici sportivi della Venezia Giulia e medico sociale dei rossoalabardati. Nella delibera di giunta si legge che l'intitolazione della palestra avverrà quanto prima. Il dottor Bergagna, infine, ha auspicato l'organizzazione di una giornata di aggiornamento, a cadenza biennale, per preparatori atletici.

Chi era Billy Marcuzzi

Nato a Melbourne il 29 settembre 1958, Billy Marcuzzi si era diplomato maestro alla Scuola Superiore Duca D'Aosta di Trieste, per poi laurearsi come professore di educazione fisica all'ISEF de L'Aquila. Per anni ha insegnato in vari istituti superiori, tra cui l'Istituto Sandrinelli dove era di ruolo. Nella sua lunga carriera sportiva è stato preparatore atletico della Triestina Calcio dal 1989 al 1998 e dal 2018 al 2021. Tra il 1998 e il 2001 aveva lavorato al Mestre. Significative anche le esperienze lavorative all'estero: in Africa e poi in Iran e Cina.