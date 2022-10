Sconfitta con la Pro Sesto, traballa la panchina dell'Unione

“Sono molto deluso delle prestazioni e dei risultati”. Si prende qualche ora di riflessione Simone Giacomini, presidente della Triestina che nel pomeriggio di oggi ha perso contro la Pro Sesto, confermando l'inizio particolarmente in salita per i rossoalabardati. Il messaggio, lanciato subito dopo la sconfitta, è chiaro: la panchina di Andrea Bonatti traballa e l'ambiente necessita di una svolta. La decisione sul futuro dell'ex allenatore della primavera della Juventus verrà presa nelle prossime ore. Alla vigilia dell'impegno di Sesto San Giovanni l'allenatore aveva chiesto "maggiore equilibrio" con l'obiettivo di "mantenere un livello di produzione offensiva come nelle ultime tre gare. Dobbiamo avere la forza di prenderci qualcosa in più sotto tutti gli aspetti".