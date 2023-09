Boxe francese: tre atlete triestine brillano al Campionato europeo a Zagabria

ZAGABRIA (CROAZIA) — Grandi risultati per le tre atlete triestine al Campionato europeo di Boxe francese a Zagabria. Le tre atlete, Anna Tortora, Giulia Negrisin e Giulia Rudezsi, si sono distinte e hanno contribuito a far brillare la Nazionale italiana composta da 12 elementi. Anna Tortora si è laureata vice-campionessa europea, perdendo in finale con una fortissima atleta francese, mentre Giulia Negrisin e Giulia Rudez si sono fermate in semifinale, ma hanno portato a Trieste il bronzo europeo.

"È stata una vera e propria prova di forza, risultato di molti sacrifici spesi durante la stagione - ha commentato Lorenzo Volcic, loro allenatore e assistente tecnico della Nazionale Italiana -. In questa occasione siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo prefissato, salendo di un gradino del podio rispetto alla stagione precedente. Ora non abbiamo il tempo nemmeno di fermarci a festeggiare, siamo già in pista per la stagione 2023/24".