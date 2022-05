Boxe francese: quattro triestini trionfano all’Open mondiale in Bulgaria

Quattro Atleti Triestini dell'ASD Progetto Autodifesa, chiamati a Rappresentare in Gara l'Italia all'open Mondiale di Boxe Francese di Plovdiv (Bulgaria) in questo weekend di fine Aprile, a seguito degli ottimi risultati raccolti in ambito Nazionale della Scorsa Stagione.

Romina Vittozzi si è imposta sulla Bulgaria Il sabato in Semifinale, ed ha Conquistato l'oro in Finale Domenica Nella Categoria Juniores - 56 kg.

Luca Cuti Nella Categoria Senior +85 mantenendo un ritmo elevato e costante, blocca la corsa al Gradino più alto del podio ad Iran e Bulgaria.

Emily Colautti Juniores - 60 kg, Vince in semifinale contro la Romania, e si piazza sul secondo gradino del podio cedendo in finale contro un esperta Tiratrice di Nazionalità Bulgara.

Ultima ma non in ordine di tenacia, la piccola (13 anni) Victoria Assalini, che ha superato le semifinali bloccando la sua rivale de Cameroon, ed ha offerto un ottimo spettacolo in finale con la una campionessa coetanea di Nazionalità Francese, piazzandosi con onore sul secondo Gradino del podio.

La prestazione dei Triestini alza loro la sbarra per l'accesso ai Campionati Mondiali Assoluti che si terranno quest'anno in Italia, a Milano, dal 21 al 24 Settembre 2022, previa qualificazione ai campionati nazionali previsti a Roma a fine maggio .

Per il Tecnico Lorenzo Volcic, un emozione incredibile nel vedere concretizzato il frutto di un duro lavoro di preparazione, svolto in condizioni spesso non favorevoli a causa delle recenti ed inevitabili restrizioni prodotte dall'emergenza Sanitaria delle ultime due Stagioni.