Boxe Francese Trieste, a Chiarbola il galà di beneficenza per il Burlo

TRIESTE - Sport e solidarietà sono stati al centro dell'iniziativa "Balkan Tour for Agmen", promossa dal Team Boxe Francese Trieste, a sostegno di Agmen FVG, associazione che sostiene le famiglie dei bambini ricoverati al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell' ospedale Burlo Garofalo. Per la terza volta in due stagioni, gli atleti della Boxe Francese Trieste hanno dato prova del loro talento, sfidando avversari provenienti dalla Slovenia, Bergamo e Milano. Il galà di beneficenza, inserito nell'ambito della manifestazione "Trieste in the Arena", ha offerto, domenica 29 ottobre, al palasport di Chiarbola, uno spettacolo avvincente per il pubblico.

Tra le prestazioni di rilievo, spicca quella della giovanissima Gaia Lionetti, che ha sbaragliato la slovena Lili Lukezic, imponendosi al meglio dei 3 round in assalto. Altrettanto degna di nota è stata la performance di Arziko Bregu, che ha conquistato la sua seconda cintura nel contatto pieno contro Samantha Tolomei, dopo un combattutissimo match sulle 5 riprese. Ma il colpo di scena della serata è arrivato con l'ultimo match: Alex Scialino ha trionfato con una spettacolare vittoria per KO alla terza ripresa, sconfiggendo il tenace avversario di origini marocchine, Mohamed Hendi. Oltre ai già citati, hanno partecipato all'evento Axel Michelazzi, Zan Subelj, Zana Kotnik, Nikky Bosich, Beatrice Russo e Danica Simic. Gli atleti hanno donato buona parte del loro compenso all'associazione Agmen per i bimbi del Burlo.