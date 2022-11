Boxe francese: in Croazia la "regina" è una triestina 17enne

Vittoria triestina alla Dragon Challange, una delle più prestigiose competizioni di boxe francese internazionali, svoltasi Il 26 Novembre a Novi Marof, in Croazia. La "Regina dei Balcani" è triestina, è la 17enne Romina Vittozzi, che ha neutralizzato la durissima avversaria Franco-Ungherese Philippine Tournier. Un match di Esordio a "Contatto pieno" per la Vittozzi, che ha saputo dominare per tutti e tre i round, sfiorando la vittoria per KO più volte, e alla fine ha vinto ai punti.

Questa, l'analisi Tecnica del coach Lorenzo Volcic: "E' stato un incontro a senso unico, da quando Romina ha visto quella cintura in palio la sua espressione è cambiata, sono sparite ansia ed agitazione, nonostante sia stato per lei l'esordio passando dal contatto leggero al full contact, ha saputo sfruttare a pieno tutte le risorse a sua disposizione, costruite duranti i duri allenamenti in palestra". Presente alla manifestazione, per la Boxe Francese Trieste, anche Enrico Krevatin, che porta a casa un bagaglio di esperienza e una medaglia d'argento a soli 14 anni.