In Coppa Italia la Pallanuoto Trieste si arrende al Brescia

Niente impresa per la Pallanuoto Trieste. Nei quarti di finale della final-eight di Coppa Italia di serie A1 maschile in corso di svolgimento alla “Marco Paganuzzi” di Genova, la squadra sponsorizzata Samer &Co. Shipping è stata superata per 12-8 dall’An Brescia, che accede così alla semifinale.

Partita in bilico per tre tempi e mezzo, il break dei lombardi è arrivato solo negli ultimi 4’. “Abbiamo fatto tante cose belle - analizza l’allenatore Daniele Bettini - con il giusto atteggiamento e tanta grinta abbiamo a lungo giocato alla pari con una corazzata. Però abbiamo commesso troppi errori in superiorità, forzando e affrettando le conclusioni”.

Prima frazione scoppiettante. Di Somma segna il rigore dell’1-0 dopo 62’’, Inaba risponde su assist di Petronio (1-1) e Oliva si esibisce in tre ottimi interventi, disinnescando anche una doppia superiorità lombarda. Il Brescia scappa comunque sul 4-1 grazie a Di Somma (rigore) e alla doppietta di Kharkov, Trieste però torna sotto negli ultimi 20’’ del tempo grazie alla beduina di Buljubascic e alla controfuga di Mladossich: 4-3. I ritmi si abbassano sensibilmente nel secondo periodo. Passano oltre 4’ e arriva il 4-4 ad opera di Bego in superiorità, sempre con l’uomo in più Gitto riporta avanti il Brescia (5-4) e Trieste fallisce la doppia superiorità del possibile pari ad una manciata di secondi dalla sirena di metà gara. Equilibrio anche nel terzo periodo. Renzuto trova il +2 con un “alzo e tiro”, Oliva salva in doppia inferiorità e Buljubasic mette dentro il 6-5 con uno spettacolare tocco al volo. Dolce firma il 7-5 con l’uomo in più, Podgornik risponde col secco diagonale che vale il 7-6. A 50’’ dalla fine del tempo però la difesa alabardata si distrae e Gitto rimette 2 gol di distanza tra le squadre (8-6). Nel quarto periodo il Brescia piazza l’allungo decisivo. Gitto colpisce in superiorità (9-6), Podgornik prova a far respirare i suoi (9-7), le energie però sono al lumicino e arrivano le reti di Alesiani, Di Somma (rigore) e Renzuto per il 12-7. Mladossich limita il passivo sul 12-8 della sirena finale. “In avvio le tante espulsioni contro ci stavamo facendo scivolare fuori dal match - conclude il d.s. Andrea Brazzatti - i ragazzi però sono stati bravi a restare comunque concentrati. La prestazione è stata buona”.

Adesso si gioca per il quinto posto, sabato 25 febbraio alle 15.00 sfida con il Posillipo, battuto nel quarto di finale dall’Ortigia Siracusa per 15-11.