Il Sistiana esce sconfitto dalla semifinale di andata di Coppa Italia

Nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia il Sistiana Sesljan esce sconfitto per 2-0 dallo stadio Teghil di Lignano dove ha affrontato il Brian. Gli ospiti rimangono in partita fino alla fine andando vicino al gol in un paio di occasioni, il gol avrebbe potuto riaprire la contesa in vista del

ritorno. Al Brian Lignano basta la doppietta di Contento maturata nella prima frazione per mettere un piede in finale. Il 30 novembre la gara di ritorno sul rettangolo di Visogliano, dove si deciderà chi approderà alla finalissima del prossimo 7 gennaio.



Nella prima parte del primo tempo il Brian prova a chiudere il Sistiana nella propria metà campo. Al 10’ si registra il tentativo alto di Variola. Al 12’ è il Sistiana Sesljan ad avere, sul destro di Dussi, il colpo del possibile vantaggio, il diagonale finisce di poco a lato. Al 16’ il Brian trova il vantaggio: il

traversone di Bonilla trova a centro area Contento libero di controllare, girarsi e infilare Cantamessa, 1-0. Il Sistiana Sesljan accusa lo svantaggio e al Brian Lignano basta poco per trovare il raddoppio, al 24’, ancora con Contento, il destro, dal limite dell’area, finisce alle spalle del portiere, 2-0. Due minuti più tardi ci prova Colja David, la spizzata di testa finisce sul fondo.

Continua a spingere il Brian Lignano, il Sistiana Sesljan sembra accusare il colpo del raddoppio. Al 29’ Cantamessa in uscita va in anticipo su Arcon. Al 31’ il Brian va vicino al tris, la punizione di Baruzzini colpisce l’incrocio dei pali. Al 32’ la conclusione da fuori di Disnan costringe Peressini a

rifugiarsi in angolo. Su di un contrasto in area ne fa le spese Cantamessa costretto ad uscire infortunato al suo posto entra Colonna. Il finale di tempo la gara torna a essere equilibrata fino al riposo.

Nella prima parte della ripresa le occasioni sembrano latitare, con il Sistiana Sesljan che cerca di riorganizzarsi, da segnalare al 5’ la punizione di Ghersetti per Madotto ribattuta e al 9’ la punizione di Madotto bloccata in presa da Peressini. Al 19’ inizia a farsi vedere il Brian, la punizione di Variola finisce sul fondo. Al 21’ lo stesso Variola sfiora il tris, servito da Zucchiatti, mette a fil di palo. Al 23’ gran protesta del Sistiana per un fallo di mani in area non ravvisato dall’arbitro. Al 28’ Arcon riceve la sfera dalla destra e in scivolata mette a fil di palo. Al 31’ Colonna in uscita bassa va

in anticipo sull’incursione di Bonilla. Nel finale l’assalto del Sistiana Sesljan: al 44’ Colja David manda alto in girata da buona posizione e il diagonale di Gotter, al 45’, sfiora l’incrocio dei pali. Nel recupero, al 47’, Tartalo costringe Colonna agli straordinari, deviando in angolo questa è l’ultima

occasione della gara, fino al triplice fischio finale.



Archiviala la gara di andata della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza, il 30 novembre si disputerà la gara di ritorno. Domenica la squadra di Godeas sarà ospite della Virtus Corno.