Trieste Tuffi, Nicola Zanetti conquista il bronzo a Riccione

Ottima prova per Nicola Zanetti, categoria ragazzi Trieste Tuffi, che si è presentato ai campionati italiani di categoria di Riccione (8-10 luglio 2022) già in possesso dei punteggi minimi per partecipare alle gare"assoluti", ma alla ricerca di una medaglia.

E' arrivato un bronzo di spessore, di fronte a un agguerrito gruppo di contendenti che lo rende ancora più importante. Zanetti, allenato da Sabrina Manzato, ha poi sfiorato il podio anche dal trampolino da 1 metro, che gli è sfuggito per meno di un punto. Ha concluso le sue gare con un rassicurante quinto posto dalla piattaforma.

Purtroppo, alla gara, non ha potuto partecipare Gabriele Auber, che è stato fermato da problemi gastrointestinali che non gli hanno consentito la presenza.

Sarà certamente ai blocchi di partenza a fine luglio, a Bolzano, per i campionati nazionali "assoluti", dove la Trieste Tuffi, oltre a Auber, schiererà anche Nicola Zanetti, Francesco Fabro e Marianna Cannone.