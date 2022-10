Il Sistiana supera in rimonta il Brian Lignano

Una partita bella e molto combattuta quella andata in scena oggi tra Brian Lignano e Sistiana Sesljan. La gara, valida come quinto turno del campionato di Eccellenza FVG, ha visto la squadra triestina imporsi 2-3 con una rimonta di carattere.

Pronti, via, Lignano subito in gol. I friulani aprono le danze dopo soli 3 giri di orologio con la marcatura di Arcon, abile a eludere la difesa avversaria. Gli ospiti non si fanno attendere, e al 10' trovano il pari con il gol messo a segno da Germani. Il primo tempo si chiude con un gol per parte.

Nella ripresa lo stesso Germani porta avanti la formazione di Godeas, siglando l'1-2 al 57'. I padroni di casa si riversano nella tre quarti avversaria alla ricerca del pari, che arriva al 70' con il centro di Baruzzini. La gara potrebbe chiudersi in parità, ma i gialloblù non ci stanno e capitalizzano le tante occasioni create nella ripresa con il gol del vantaggio di Colja al 74': è la rete del decisivo 2-3.