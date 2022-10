Tris Sistiana in rimonta, acciuffano il pari Kras e Zaule

Turno impegnativo per le triestine in campo oggi nel campionato di Eccellenza FVG. Il Sistiana Sesljan strappa 3 punti importantissimi in casa del Brian Lignano. Finisce 2-3 dopo 90 minuti al cardiopalma e il gol decisivo di Colja al 74'. Il Kras rimonta un ostico Codroipo con due reti, a firma Sancin e Paliaga, nel finale di gara. Pareggio in extremis, a un minuto dal 90' va in gol Podgornik per lo Zaule, che ferma un ottimo Chions sul 2-2. Nella giornata di anticipo di ieri, al comunale di Opicina è andato in scena il "derby" tra Chiarbola Ponziana e San Luigi, deciso a favore dei biancoverdi dal gol di Del Piero.

Complice la sconfitta della Pro Gorizia (2-3 contro la Pro Fagagna) lo Zaule Rabuiese di mister Carola rimane al terzo posto con 11 punti. I viola insegue Tamai (13) e Maniago Vajont (15).