Tracollo Chiarbola Ponziana, il San Luigi stende la Pro Gorizia

È ricominciato il campionato di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Nella prima giornata di ritorno il bilancio per le formazione triestine impegnate nella categoria è tutto sommato magro. Una sola vittoria, ovvero quella del San Luigi contro la corazzata Pro Gorizia. In via Felluga la squadra di Sandrin ribalta gli avversari e conquista i 3 punti al termine di una gara equilibrata con il risultatio finale di 2-1. Cade il Sistiana Sesljan, che nel pordenonese esce sconfitto 3-2 dal campo del Chions secondo in classifica. Tre gol e un punto per il Kras Repen, che in provincia di Udine agguanta un punto d'oro in casa della Pro Cervignano Muscoli: 3-3 recita il tabellino. Crolla anche lo Zaule, superato 2-1 dal Comunale Fiume Bannia. I viola sono apparsi fuori forma contro un avversario modesto. Crollo sorprendente invece per il Chiarbola Ponziana, che capitola 6-0 sul campo della Juventina Sant'Andrea a Gorizia. Dopo il grave infortunio di Zetto occorso a meno di un quarto d'ora dal calcio d'inizio, il direttore di gara lascia i biancoblu in 9 con le espulsioni di Surez e Jerman. Per i padroni di casa è stato facile bucare sei volte la porta avversaria.

Tutti i risultati: Maniago Vajont-Tricesimo 2-1, Chions-Sistiana Sesljan 3-2, Codroipo-Virtus Corno 2-0, Comunale Fiume Bannia-Zaule Rabuiese 2-1, Forum Julii Calcio-Pro Fagagna 2-1, Juventina Sant'Andrea-Chiarbola Ponziana 6-0, Pro Cervignano Muscoli-Kras Repen 3-3, San Luigi-Pro Gorizia 2-1, Sanvitese-Tamai 0-2, Spa Cordovado-Brian Lignano 0-0