Due derby per le triestine in Eccellenza, gara sospesa per lo Zaule

Si sono disputati ben due derby tra formazioni triestine nell'ottavo turno, il primo infrasettimanale, del campionato di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Il SIstiana ha ospitato a Visogliano il Chiarbola Ponziana, mentre in via Felluga il Kras reduce dalla prestazione convincente contro la Spal Cordovado, ha fatto visita al San Luigi.

La squadra allenata da Godeas si mette in tasca il quarto successo consecutivo e regola il Chiarbola Ponziana con un netto 3-0. Nella prima frazione i padroni di casa si portano avanti con i gol di Zlatic al 17' e Colja al 29'. Nell'avvio della seconda metà di gara Gotter chiude i conti al 47'. Vittoria maturata in pieno recupero per il San Luigi sul Kras. I biancoverdi mettono la freccia in chiusura di primo tempo grazie al gol di Mazzoleni al 42'. I carsolini trovano il pari a 10 minuti dalla fine con un ottimo Paliaga, ma dopo 5' di recupero arriva il 2-1 di Tuccia che fa esplodere i tifosi presenti.

Clamoroso invece quanto successo allo stadio "Bearzot" di Gorizia, dove andava in scena il match tra Pro Gorizia e Zaule Rabuiese. Al 52' un guasto ai fari ha costretto l'arbitro a sospendere la partita. Lo Zaule, che domenica aveva rifilato 5 gol alla Pro Fagagna, al momento della sospensione si trovava sotto 2-0- Gol dei soliti Gashi (7') e Lucheo (44') .

I risultati delle altre partite: Chions - Tamai 0-0, Codroipo - Juventina 0-0, Fiume Veneto Bannia - Sanvitese 1-1, Forum Julii - Tricesimo 2-1, Pro Cervignano - Brian Lignano 1-3, Pro Fagagna - Virtus Corno 2-3, Spal Cordovado - Maniago Vajont 1-1