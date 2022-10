Crollo Sistiana a Tamai, sorride il Chiarbola Ponziana

Vince solo il Chiarbola Ponziana tra le triestine nel 9º turno del campionato di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Un gol di Sistiani dopo 10 minuti regala i 3 punti alla formazione di Musolino, che sale a 10 punti e si piazza nella metà alta della classifica. Pesantissima sconfitta per il Sistiana Sesljan: i ragazzi di Godeas ne prendono 6 a Tamai, sul campo delle furie rosse che condividono il primato della classifica con il Maniago Vajont, che ha ribaltato 2-1 il San Luigi, in vantaggio con Peric, con una doppietta del solito Gurgu. Stoica rimonta del Kras di Bozi?, che a Repen riprende 2-2 la Forum Julii, in vantaggio 0-2 dopo soli 10 minuti, grazie ai gol di Pagliaro e Paliaga (quest'ultimo su calcio di rigore). Pari senza reti a Muggia tra Zaule Rabuiese e Brian Lignano.

Tutti i risultati della 9ª giornata: Maniago Vajont - San Luigi 2-1, Chiarbola Ponziana - Pro Fagagna 1-0, Codroipo - Pro Cervignano 3-0, Juventina - Fiume Veneto Bannia 1-1, Kras Repen - Forum Julii 2-2, Sanvitese - Spal Cordovado 2-2, Tamai - Sistiana Sesljan 6-0, Tricesimo - Chions 2-5, Virtus Corno - Pro Gorizia 0-5, Zaule Rabuiese - Brian Lignano 0-0.