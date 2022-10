Il San Luigi vince il derby contro il Chiarbola Ponziana

Seconda vittoria consesutiva per il San Luigi di mister Sandrin, che nella giornata di anticipo del quinto turno del campionato regionale di Eccellenza regola di misura il Chiarbola Ponziana. Al campo comunale di Opicina i biancoverdi passano 0-1, grazie alla marcatura decisiva di Del Piero all'80'.

Il match è combattuto fin dalle prime battute: le due squadre sono propositive in fase di impostazione ma mancano di precisione negli ultimi 25 metri. Parte forte il San Luigi, che in avvio crea almeno 3-4 palle gol, non sfruttate a dovere dagli attaccanti. La gara cambia alla mezz'ora del primo tempo, quando l'arbitro punisce con un rosso diretto un'entrata di Mazzoleni a metà campo. Fino al fischio di metà gara il Chiarbola sfrutta la superiorità numerica e si fa vedere in avanti, senza però riuscire a capitalizzare.

Nella ripresa Sandrin manda in campo Vagelli al posto di Peric e trova la giusta quadratura per proseguire il resto della gara con l'uomo in meno. Nel secondo tempo infatti sono gli ospiti a imporre il proprio gioco, fino a trovare il meritato gol del vantaggio con Del Piero, a 10 minuti dalla fine.

"Questa vittoria è un'importante iniezione di fiducia per la squadra e per l'ambiente - sono le parole del presidente Ezio Peruzzo - dopo 3 sconfitte consecutive nelle prime 3 uscite stagionali abbiamo alzato la testa e stiamo iniziando a esprimere al meglio le nostre potenzialità".

Negli altri anticipi di giornata, il Tamai impatta 2-2 con la Spal Cordovado, risultato che potrebbe consegnare, domani, il primato solitario al Maniago Vajont. La Virtus Corno invece pareggia 3-3 contro la Forum Julii al termine di una sfida spettacolare.