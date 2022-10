Kras, un punto prezioso contro il Codroipo

Il Kras Repen conquista un punto prezioso nella sfida casalinga di oggi contro il Codroipo, valida come quinto turno del campionato di Eccellenza FVG. La formazione carsolina paga qualche disattenzione di troppo nei primissimi minuti, e rischia di rovinare il match.

Nel primo tempo infatti i friulani impongono il loro gioco per lunghi tratti della frazione, approfittando degli spazi lasciati dagli uomini di Bo?i?. Dopo soli 4 minuti Nadalini firma il gol del vantaggio. Dopo un paio di buone occasioni arriva anche il gol del raddoppio, messo a segno da Lascala al 28'. Dopo la mezz'ora le due squadre si propongono in avanti ma senza successo.

Nella seconda parte di gara crescono i padroni di casa, che prendono le giuste contromisure per far male all'avversario. I giocatori del Kras fanno vedere buone trame in avanti e, soprattutto, in difesa non concedono più niente agli attaccanti del Codroipo. Nel finale ecco la rimonta: Sancin fa centro al 70': è 1-2. Passano pochi minuti e il pallone del pari finisce a Paliaga, che non sbaglia e fa secco l'estremo difesnore friulano. La gara si chiude sul risultato finale di 2-2. Un punto prezioso per in biancorossi che, però, rimangono a soli 4 punti in 5 gare, nella zona playout della classifica.